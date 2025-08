A suivre aujourd'hui... Atos

(AOF) - Atos a confirmé ses perspectives annuelles après avoir vu sa rentabilité s'améliorer au premier semestre. La marge opérationnelle atteint 113 millions d'euros, en progression organique de 15% par rapport à la période correspondante de 2024, représentant 2,8% des ventes, en amélioration organique de 80 points de base. Pour sa part, le chiffre d'affaires du groupe informatique a chuté de 19% sur un an, à 4,02 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie disponible est ressorti négatif de 96 millions d'euros, contre un flux négatif de 593 millions d'euros affiché lors des six premiers mois de 2024.

Côté perspectives, la société a confirmé ses objectifs financiers pour 2025, rappelant anticiper pour la période un chiffre d'affaires autour de 8,5 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 9,6 milliards d'euros de revenus publiés au titre de l'exercice précédent, et un taux de marge opérationnelle d'environ 4%, soit une amélioration d'environ 200 points de base par rapport à 2024.

Le groupe prévoit dans le même temps une baisse nette d'environ 350 millions d'euros de sa trésorerie avant remboursement de la dette.

Par ailleurs, Atos a indiqué avoir signé jeudi un contrat d'achat d'actions avec l'Etat français pour la cession de son activité "Advanced Computing", à l'exclusion de l'activité "Vision AI", pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, incluant 110 millions d'euros de compléments de prix éventuels basés sur des indicateurs de rentabilité pour les exercices 2025 et 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- menée depuis par mars par une nouvelle équipe de direction de 20 membres :

- ayant achevé la restructuration financière,

- notable par sa force d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets et fondée sur l’open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC,) et les alliances avec d’autres acteurs industriels (AWS, Dell, Google, Huma…) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité dégradée mais encore satisfaisante avec un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 82 % et un taux de renouvellement des contrats de 88 % ;

Défis

- Défiance des investisseurs près les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée adoptée par les créanciers et actionnaires ;

- Suivi du dossier Advanced Computing, activités « souveraines » valorisées entre 500 pour lesquelles le gouvernement français a fait une offre non engageante ;

- 31 juillet 2025 : approbation des comptes par les actionnaires dont certains minoritaires demandent réparation au civil ;

- Aux Etats-Unis, poursuite des déboires judiciaires sur le litige avec TriZetto ;

- Objectifs 2025 et 2028 : revenus de 8,5 Mds€ puis 9/10 Mds€, marge opérationnelle de 4 % en puis 10 %;

- Aucun versement de dividende ni de programme de rachat d'actions n'est prévu avant 2028.