A suivre aujourd'hui... Argan
information fournie par AOF 06/01/2026 à 07:59

(AOF) - Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².

À 4,07 MdEUR hors droits (contre 3,91 MdEUR hors droits à fin 2024), la progression de valorisation enregistrée sur l'année (+4%) reflète essentiellement une hausse de la juste valeur du patrimoine, tirée par la croissance des loyers marché du parc d'entrepôts, dans un contexte de quasi-stabilisation du taux de capitalisation hors droits à 5,25% à fin décembre 2025 (4,95% droits compris) contre 5,20% fin décembre 2024 (soit 4,90% droit compris).

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2025, reste quasi-stable à 5,0 ans (contre 5,3 ans au 31 décembre 2024).

Les objectifs 2026 relatifs aux revenus locatifs ainsi qu'à l'ensemble du bilan et du résultat seront annoncés le jeudi 22 janvier à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,91Mds€ ;

- Revenus locatifs de 198 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- le maillage du territoire français (100 plateformes) favorisant la croissance des revenus, avec une réserve foncière de 550 000 mètres carrés,

- l’accélération du désendettement via le caractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel),

- la hausse des investissements, de 215 M€ en 2025-2026, entièrement financés par la gestion de trésorerie avec objectif de rendement moyen de 6 % pour les projets lancés en 2025-26 ;

- Stratégie environnementale 2030 :

- neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage et réduction de 50 % des émissions de CO2 liées à l’utilisation des entrepôts,

- après cessions des anciens entrepôts montée en puissance des entrepôts « AutOnom » neutres en carbone et plébisicités par les clients,

- implantation d’une stratégie biodiversité ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Visibilité avec une durée résiduelle des baux de 5,3 ans ;

- Capacité de maîtrise de l’endettement face à la hausse des taux d’intérêt ayant entraîné un retrait de la mise sur le marché de 4 entrepôts ;

- Bilan en voie d’assainissement : 2,3 Md€ de capitaux propres face à une dette nette de 1,7 Md€ à fin juin, avec objectif 2025 d’un ratio LTV ramené à 41,5 % et un levier de dette à 8,7..

Défis

- Evolution de l’actif net par action, de 87,3 €, à comparer au cours de Bourse, et maintien du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Suivi des ouvertures (5 en 2025) ou agrandissement des dépôts ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (29 % des revenus locatifs), suivi de FM Logistic (7 %) puis Amazon, Auchan Decathlon, Geodis et Monoprix (5 % chacun), la distribution alimentaire pesant 4O % des loyers, devant la logistique & transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Objectifs 2025 légèrement relevés après la progression de 6 % des revenus sur les 9 premiers mois de l’année : hausse de 7 % des revenus locatifs à 211 M€ et de 11 % pour le résultat net récurrent à 151 M€ et désendettement signifié par un ratio LTV inférieur à 40 % et un levier de dette de 8 % ;

- Plan 2025-2030 : après une croissance des revenus « significativement plus favorable en 2026 », croissance annuelle moyenne de + 6 % des revenus locatifs et poursuite du désendettement avec un ratio LTV de 30 % et un effet de levier de 6 ;

- Vers un dividende de 3,45 €, en hausse de 5 % au titre de 2025.

Valeurs associées

ARGAN
65,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
