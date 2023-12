A Saint-Etienne et Vitry-sur-Seine, des salariés inquiets pour l'avenir de Casino

Une centaine de salariés de Casino à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), plusieurs centaines à Saint-Etienne: les syndicats du distributeur appelaient à une journée de manifestation mardi, inquiets pour l'avenir du groupe qui compte aussi Franprix et Monoprix.

Des salariés de Casino manifestent à Saint-Étienne le 5 décembre 2023. ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"Les collaborateurs du groupe sont attachés à l'entreprise et à ses valeurs, le niveau d'ancienneté ici est compris entre 15 et 18 ans", a déclaré à l'AFP Christophe Deshayes, délégué syndical CFE-CGC pour Franprix, au pied du siège de son enseigne dans le Val-de-Marne.

Casino, étranglé par un insoutenable endettement, doit changer d'actionnaire majoritaire au premier trimestre 2024 avec la prise de contrôle par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor.

Mais en attendant, la situation économique de Casino reste compliquée. Le groupe a dû se résoudre à étudier des "marques d'intérêt" de concurrents pour le rachat d'hypermarchés et de supermarchés, faisant craindre aux syndicats une "vente à la découpe".

A Saint-Etienne, le cortège s'est ébranlé vers 10H30 depuis le siège de Casino en direction de l'hôtel de ville, où les représentants de l'intersyndicale doivent rencontrer le maire.

"Casino est mort, nous demandons à pouvoir partir dignement", a expliqué à l'AFP Hervé Preynat, de la CFDT.

Le député de la Loire Quentin Bataillon (Renaissance) a rappelé l'engagement du gouvernement en faveur de l'emploi et du maintien du siège à Saint-Etienne, et jugé que Jean-Charles Naouri, encore PDG et premier actionnaire du groupe, "a des comptes à rendre". "Ce qu'on constate aujourd'hui aurait dû l'être depuis plusieurs années".

A Vitry-sur-Seine, les salariés déplorent le manque de visibilité sur leur situation. "On continuer à bosser, mais pour quoi? On ne sait pas où on va ni où on en sera dans quelques mois", déplore Mireille, 25 ans chez Casino et qui ne souhaite pas donner son nom de famille.

"Si d'autres enseignes rachètent les magasins il y a le risque que nos emplois fassent doublon", observe de son côté Dieynaba Diouf, salariée non syndiquée. Interrogée sur l'éventualité d'un déménagement à Saint-Etienne en cas de fermeture du siège de Vitry-sur-Seine, elle a expliquée que "ce ne serait pas évident".

"Mon mari devrait démissionner, on ne sait pas s'il retrouverait du travail, ni si on pourrait vendre notre logement et en racheter un nouveau avec la hausse des taux d'emprunt...", a-t-elle détaillé à l'AFP.