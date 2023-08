À qui profite l’effet «Barbie» en Bourse ?

À fin juillet, le film Barbie, de Greta Gerwig, s'approche du milliard de dollars récoltés dans le monde. (© AFP)

Le succès planétaire du film Barbie ne fait pas seulement le bonheur des spectateurs et des salles de cinéma. Il profite aussi aux actionnaires des sociétés qui surfent sur ce carton hors norme.

C’est le carton de l’été. La poupée à la plastique irréprochable, désormais fabriquée en plastique recyclé, qui affiche 64 ans au compteur retrouve une seconde jeunesse sous les traits de Margot Robbie dans le film de Greta Gerwig.

Projeté dans les salles du monde entier depuis la mi-juillet, le nouvel opus des aventures de la poupée la plus célèbre du monde s’annonce déjà comme le succès du box-office en 2023.

En deux semaines d’exploitation, le film signe le meilleur démarrage de l’année et 7e meilleur second week-end de l'histoire aux États-Unis. À fin juillet, le film Barbie s'approche du milliard de dollars récoltés dans le monde. En France, le film a dépassé le million d’entrées en trois jours !

Les raisons d’un tel succès ?

D’abord un budget marketing de lancement hors norme. Selon le magazine Variety, 150 millions auraient été investis dans la campagne promotionnelle, soit quasiment autant que le budget du film (145 millions de dollars).

Ensuite, parce que, selon Télérama, «Greta Gerwig dynamite l’image ringarde et stéréotypée de la célèbre poupée, dans une production drôle et inventive qui met le personnage en scène dans une étrange aventure à mi-chemin entre satire pop futée et placement de produit géant.»

Le grand gagnant de l’opération ?

Mattel, le propriétaire de la marque Barbie qui compte bien surfer sur le succès pour augmenter