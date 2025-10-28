A.O.Smith revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la faiblesse des ventes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de chauffe-eau A.O.Smith

AOS.N a réduit la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mardi, le ralentissement de la croissance économique en Chine ayant affaibli la demande pour ses chauffe-eau dans la région.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 2 % dans les échanges avant bourse.

Les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump ont fait grimper les coûts des matières premières, exerçant une pression sur les marges bénéficiaires de l'entreprise.

"Nous sommes prudents pour le reste de l'année, principalement en raison des vents contraires persistants sur le marché chinois et de l'impact de l'affaiblissement de la construction de nouvelles maisons sur le chauffage résidentiel de l'eau en Amérique du Nord", a déclaré le directeur général Steve Shafer.

L'entreprise a déclaré que l'augmentation des bénéfices et des marges du segment au cours du trimestre était due aux efforts de restructuration précédemment déployés et aux contrôles des coûts en Chine.

La société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 3,70 et 3,85 dollars, contre une prévision antérieure de 3,70 à 3,90 dollars.

Les ventes en Amérique du Nord, qui représentaient plus de 77 % de ses ventes annuelles totales en 2024, ont augmenté de 6 % pour atteindre 742,8 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 942,5 millions de dollars.

Les ventes provenant d'autres parties du monde, dont la Chine et l'Inde, ont baissé de 1 % pour atteindre 207,9 millions de dollars.

Le bénéfice net du troisième trimestre s'est élevé à 132 millions de dollars, soit 94 cents par action, contre 120,1 millions de dollars, soit 82 cents par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 94 cents, selon les données compilées par LSEG.