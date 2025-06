74Software: nouvelle directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - 74Software annonce la nomination de Julia Siepmann au poste de directrice des ressources humaines, nomination effective depuis le 19 mai et qui vient compléter son comité exécutif, désormais composé de neuf membres représentant quatre nationalités.



Julia Siepmann apporte à l'éditeur de logiciels d'entreprise plus de 20 ans d'expérience internationale en gestion stratégique des ressources humaines, acquise principalement au sein d'entreprises technologiques en transformation.



Avant de rejoindre 74Software, elle occupait le poste de chief human resources officer chez Nielsen, au sein de la division analytics portfolio organizations. Elle a auparavant exercé pendant 15 ans chez Teradata dans des rôles de direction RH à l'échelle mondiale.





