L'investissement en Bourse est un incontournable pour tous les particuliers qui veulent financer des projets de long terme. Cela ne signifie pas pour autant que l'investissement en Bourse est simple et inné. Pour profiter au mieux de l'attractivité de cette classe d'actifs sur le long terme et voir son patrimoine se valoriser au fil des ans, il existe quelques règles à respecter. Découvrez dans cet article nos 7 conseils pour gagner en Bourse en limitant le risque.

Investir en Bourse sur le long terme

D'abord, rappelons que les cours de Bourse fluctuent au gré des marchés. Une action voit ainsi son cours s'apprécier et se déprécier selon la loi de l'offre et de la demande. Il ne s'agit donc pas d'un investissement garanti en capital. Vous pourriez voir votre investissement perdre de sa valeur. Mais en réalité, sur le long terme, et avec une diversification suffisante, le risque est relativement limité. La probabilité d'avoir un investissement négatif décroît avec l'augmentation de la durée du placement. Ainsi, si l'on prend en compte la performance du S&P 500 sur un siècle (de 1920 à 2021), la probabilité d'essuyer une perte en capital est de 30 % avec un horizon d'investissement de 1 an, de 23 % avec un investissement de 2 ans, de 14 % avec un investissement de 10 ans, de 5 % avec un investissement de 20 ans, et de 0 % avec un investissement de 50 ans (source : Ostrum & Robert J. Shiller).

Diversifier son portefeuille boursier

« On ne met pas tous ses œufs dans le même panier » dit le proverbe. Il en est de même en Bourse. Investissez dans plusieurs entreprises (diversification numéraire), un portefeuille de plus de vingt lignes est nécessaire. Mais optez aussi pour une diversification géographique en investissant dans des sociétés réparties sur l'ensemble du globe : Europe entière (et pas seulement des entreprises françaises), marché nord-américain, japonais, voire sur des sociétés des marchés émergents. Investissez dans des secteurs d'activité différents. Enfin, vos investissements sur les marchés actions ne doivent être envisagés qu'après avoir constitué un fonds d'urgence, et vous devez aussi en parallèle investir sur le marché immobilier et le marché obligataire (vie la fonds euros d'une assurance-vie par exemple).

Déterminer son profil d'investisseur

À moins d'avoir un horizon d'investissement de plusieurs décennies, il existe bel et bien un risque de perte en capital, risque majoré par une faible diversification. Il est donc essentiel avant d' investir en Bourse de bien connaître son profil d'investisseur. En premier lieu, vous devrez vous attacher à définir votre profil de risque. Si vous êtes très averse au risque, le marché actions n'est pas forcément le plus adapté. Vous pourrez éventuellement vous tourner vers des fonds obligataires. Si vous présentez un profil équilibré, vous pourrez investir sur de grands indices boursiers. Les profils dynamiques pourront opter pour un stock-picking sélectif. Les moins averses au risque pourront faire figurer dans leur portefeuille boursier des titres de sociétés des marchés émergents et lorgner du côté du private equity.

Mais attention, votre tolérance au risque n'est pas le seul élément à prendre en compte dans votre profil d'investisseur. Vous devrez aussi pour définir au mieux sur quels actifs investir faire le bilan de vos connaissances sur les marchés financiers, l'analyse fondamentale et technique et être au clair sur le temps qui vous pouvez consacrer à vos investissements et à votre formation éventuelle pour gérer vous-même vos placements.

Privilégier le DCA

Il est recommandé pour investir en Bourse dans la durée d'opter pour le DCA (Dollar Cost Averaging) qui consiste à investir à intervalles réguliers toujours la même somme. Cette technique, très facile d'accès, permet de lisser le risque et d'éviter de rentrer sur un point haut. Il est aussi possible d'opter pour un investissement dynamique échelonné, un peu plus compliqué à mettre en place, mais potentiellement plus rémunérateur. Pour cela, vous devrez investir davantage quand les marchés sont au plus bas et investir moins lorsqu'ils sont au plus haut. Par exemple, vous pouvez envisager d'investir 100 euros environ sur un indice tous les mois, qui se transformeront en 150 euros si l'indice est sous sa moyenne mobile à 100 jours par exemple et 50 euros si l'indice est au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours par exemple.

Placer des ordres stop pour protéger ses positions en Bourse

Pour protéger vos positions d'une perte trop importante, il est recommandé de placer des ordres stop en fixant le prix auquel la revente du titre sera automatiquement effectuée. Si votre courtier Bourse vous le permet, privilégiez les ordres stop suiveurs qui permettent d'accompagner la hausse du cours de l'action en déclenchant une revente automatique en choisissant un pourcentage de baisse consenti à partir du dernier plus haut. Les ordres stop permettent ainsi de limiter les pertes et les stop suiveurs permettent même de protéger partiellement ses gains.

Savoir prendre ses gains pour transformer ses plus-values potentielles en réelles

Un bon investisseur, c'est celui qui sait quelle action acheter et quand, mais c'est aussi (et surtout) celui qui sait quelle action revendre et quand. Fixez-vous des objectifs de gains et prenez-les. Ainsi, vous transformerez vos plus-values potentielles en plus-values réelles. « Pas vendu, pas perdu » dit le dicton, mais dans le cas d'une action qui a grimpé, l'inverse aussi est vrai : tant que l'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné. Et on n'est pas à l'abri d'une baisse du titre.

Ne pas paniquer

Le plus important lorsque l'on investit en Bourse, c'est de rester maître de ses émotions et de ne pas paniquer. Si vous respectez tous les conseils donnés précédemment, cela devrait être assez facile. Ajoutons peut-être une chose, ne suivez pas l'évolution de votre portefeuille boursier au jour le jour. Quand on a un portefeuille diversifié, adapté à son profil d'investisseur, avec un horizon d'investissement long, que l'on a mis en place un DCA, avec des objectifs de gains précis et des ordres stop pour protéger ses positions, on a toutes les raisons d'être serein.