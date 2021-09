7 conseils à connaître avant d'investir dans un fonds...

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le piège des performances passées

Le premier réflexe lorsque l'on s'intéresse à un fonds est d'observer son parcours sur les mois et années écoulées. En effet, ces chiffres sont facilement accessibles et surtout, directement compréhensibles. Mais si un coup d'œil sur l'historique peut s'avérer rassurant (ou pas !), ces performances passées ne préjugent en aucun cas des performances futures. « Les épargnants accordent beaucoup d'importance aux rendements passés. Et, s'ils sont flatteurs, les établissements financiers n'hésitent pas à les mettre en évidence », confirme l'Autorité des Marchés Financiers.

En somme, une communication qui porte sur des gains qui par définition ne concernent pas l'investisseur potentiel. « Il faut se méfier de l'effet rétroviseur qui rend toujours les choses plus belles », prévient Denis Cohen-Bengio, Directeur Solutions Financières chez Groupama Gan Vie.

Prendre son temps avant de choisir...

L'investisseur doit donc pouvoir anticiper la réaction du fonds qu'il achète dans différents contextes de marchés. « Pour cela, il doit avoir une vision précise de la philosophie et du style de gestion du fonds analysé et connaître les convictions et les risques que le gestionnaire est prêt à prendre », estime Marc Terras, Responsable de la Gestion Architecture Ouverte chez Rothschild & Co AM Europe. La transparence des informations données par le gestionnaire doit ainsi être totale et facilement accessible. Selon l'expert, il est également important de savoir comment la performance passée a été générée, à quel point les choix de classes d'actifs, de secteurs, de zones géographiques ou de valeurs ont contribué à la performance globale, et si ces tendances peuvent se prolonger.

Une analyse en amont qui nécessite du temps et souvent une connaissance approfondie des produits et des marchés financiers. « Il y a beaucoup de paramètres entrant en ligne de compte pour sélectionner des fonds. Faites-vous aider par des experts et diversifiez vos investissements », suggère Nicolas Moussavi, Directeur de la Recherche sur les Fonds chez Lyxor AM.

Car ce travail de l'ombre est effectué par de nombreux conseillers financiers qui suivent au quotidien des centaines de produits financiers. « Pour comprendre comment un fonds fonctionne dans différentes phases de marché, nous mettons en place une "watch list". Cette phase d'attente permet de mieux appréhender le risque que nous faisons prendre à nos clients », explique Géraldine Métifeux, fondatrice du cabinet Alter Egale.

... et prendre son temps après avoir choisi

En plus de « ne jamais regarder les performances passées », Hélène Barraud-Ousset, Présidente du Club des Entrepreneurs CGP, recommande de son côté de « toujours être dans l'anticipation, jamais dans la précipitation ». Un conseil lié à la dimension long-terme des fonds risqués (minimum 5 ans d'investissement pour un fonds actions, souvent 2 à 3 ans pour un fonds obligataire). « De façon générale, il ne faut pas suivre les effets de mode et avoir des fonds pour le fond de portefeuille, destinés à rester durablement, avec des gérants qui savent s'adapter à l'environnement », insiste Maïa Ferrand, Co-Head of External Multimanagement chez Candriam.

Mais avec la peur d'investir au plus haut, le timing d'investissement peut être un frein au passage à l'acte. Pour y remédier, « les investissements doivent être réalisés de manière progressive, afin également d'éviter de subir d'éventuels à-coups de marchés » selon Marc Terras de Rothschild & Co AM Europe. Les assurances-vie proposent la mise en place de versements programmés, permettant de conserver une certaine discipline d'investissement.

En résumé :

Méfiez-vous des performances passées

Prenez le temps de comprendre le fonctionnement du fonds envisagé

Estimez comment se comporte l'investissement dans différentes phases de marché pour anticiper son évolution

Diversifiez, diversifiez et diversifiez

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel

Gardez en tête l'horizon d'investissement du fonds

Considérez l'investissement progressif pour lisser le risque