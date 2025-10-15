 Aller au contenu principal
60 Degrees bondit après que le premier patient ayant participé à un essai sur les maladies transmises par les tiques a éliminé l'infection
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** La société pharmaceutique spécialisée 60 Degrees Pharmaceuticals SXTP.O augmente de 27% à 2,28 $ dans les transactions de pré-marché

** La société déclare que le premier patient de l'essai sur la babésiose a été testé négatif pour l'infection après avoir terminé le traitement

** SXTP déclare que la babésiose est une maladie transmise par les tiques; les cas augmentent dans le nord-est des États-Unis, en particulier chez les personnes âgées et immunodéprimées

** La tafenoquine, médicament contre le paludisme, est testée avec des médicaments standard chez des patients dont le traitement conventionnel a échoué

** La société affirme que le patient a éliminé l'infection, selon deux tests de laboratoire sensibles, dont un test de dépistage sanguin approuvé par la FDA

** La tafenoquine n'est pas encore approuvée pour la babésiose; elle est actuellement utilisée pour la prévention du paludisme

** La SXTP indique que la demande de thérapie innovante pour la tafenoquine dans la babésiose a été soumise à la FDA le 3 octobre

** Une étiquette de thérapie innovante est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 72 % depuis le début de l'année

