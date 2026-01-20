3M prévoit un bénéfice annuel légèrement inférieur aux estimations ; les actions chutent

20 janvier - ** Les actions du conglomérat industriel 3M

MMM.N chutent de près de 1,1 % à environ 166 $ avant le marché

** 3M prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale compris entre 8,50 et 8,70 dollars, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations de Wall Street (8,61 dollars)

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,83 $ par action au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,80 $ par action - données compilées par LSEG

** Ventes trimestrielles de 6,1 milliards de dollars, supérieures aux prévisions des analystes (6,01 milliards de dollars)

** 3M a gagné 24% en 2025