3M prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions dans le paragraphe 1, ajout de détails et d'informations sur les bénéfices dans l'ensemble du texte)

Le géant industriel 3M MMM.N a prévu un bénéfice annuel ajusté légèrement inférieur aux estimations de Wall Street mardi, ce qui a fait chuter ses actions de 4,7% avant la cloche.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 8,50 et 8,70 dollars par action, le point médian étant inférieur d'un centime aux estimations de 8,61 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La faiblesse de la demande aux États-Unis, la morosité des marchés de détail et les pressions sur les dépenses discrétionnaires ont continué à peser sur le segment grand public de l'entreprise , qui regroupe des produits tels que le Scotch-tape et le Post-it.

Les ventes du segment au quatrième trimestre, qui représentaient plus de 20 % du chiffre d'affaires de la société en 2024, ont chuté de 1,2 % par rapport à l'année précédente, alors que les autres segments d'activité de 3M ont progressé.

L'indice de confiance des consommateurs américains s'est détérioré en novembre et en décembre , soulignant la modération des dépenses après leur montée en flèche au troisième trimestre, alors que l'inquiétude au sujet de l'emploi et des perspectives économiques s'est accrue.

Toutefois, les réductions de coûts , les augmentations de prix et l ' introduction de nouveaux produits de 3M sous la direction de Bill Brown ont aidé l'entreprise à protéger ses marges de la faiblesse de la demande dans un contexte inflationniste prolongé.

En 2025, 3M a lancé 284 nouveaux produits, soit une augmentation de 68 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 1,83 $ par action au cours de la période, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1,80 $ par action.

"Notre rythme accéléré d'innovation et d'exécution commerciale nous place en position de surpasser à nouveau l'environnement macroéconomique en 2026", a déclaré le directeur général Bill Brown dans un communiqué.

3M a déclaré une marge d'exploitation de 23,4 % au quatrième trimestre, contre 21,4 % l'année précédente. Elle vise une marge d'exploitation de 25 % d'ici la fin de l'année 2027.

Elle a affiché un chiffre d'affaires trimestriel ajusté de 6,02 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 6,01 milliards de dollars compilées par LSEG.