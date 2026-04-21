3M meilleur que prévu au T1, objectifs inchangés
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:23
Le propriétaire des marques Post-it, Scotch, Nexcare ou encore Scotch-Brite a dégagé au premier trimestre un bénéfice par action (BPA) ajusté de 2,14 dollars, contre 1,88 dollar un an plus tôt.
A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne 1,98 dollar.
Le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% à 6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street, même si la croissance organique ressort négative à hauteur de 1,2%.
Des perspectives maintenues malgré la volatilité
"En dépit d'un environnement volatil, nous avons signé un bon début d'année", s'est félicité William Brown, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.
"Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos prévisions pour 2026, tout en nous en tenant à notre stratégie de long terme, qui consiste à investir dans la croissance, améliorer nos performances opérationnelles et redistribuer de la trésorerie à nos actionnaires", a-t-il ajouté.
Son cash-flow opérationnel a atteint 600 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année.
Concernant 2026, 3M a réaffirmé son objectif de BPA ajusté, compris entre 8,50 et 8,70 dollars pour l'ensemble de l'année, pour un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 4%, dont une croissance organique attendue autour de 3%.
Suite à ces annonces, le titre perdait plus de 3,5 % mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.
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