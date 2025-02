3M: le CEO William Brown nommé président du conseil d'administration

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - 3M est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé le départ en retraite de Mike Roman, président du conseil d'administration depuis 2019. CEO depuis mai 2024, William Brown devient président du conseil d'administration à compter du 1er mars 2025. Mike Roman quitte également son poste d’administrateur. "Je suis convaincu que Bill saura s'appuyer sur ces bases solides pour diriger 3M vers l'avenir", a déclaré Mike Roman. David P. Bozeman, président et CEO de C.H. Robinson Worldwide, a été élu au conseil d'administration de 3M.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.