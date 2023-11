3M: la filiale spécialisée en santé s’appellera Solventum

(AOF) - Le groupe américain 3M a annoncé que la société indépendante qui rassemblera ses activités en santé après la scission s’appellera Solventum. Le nouveau nom et la nouvelle image de marque entreront en vigueur lors de la scission de l'entreprise indépendante, annoncée en juillet et attendue au cours du premier semestre 2024, sous réserve de l'approbation finale du conseil d'administration de 3M et d'autres conditions requises.

Ce nom a été forgé à partir de deux mots : "Solving" pour "résolution" et "Momentum" pour " élan". "Solving" reflète l'engagement de l'entreprise à trouver des solutions révolutionnaires. L'organisation écoutera attentivement les professionnels de la santé et ne cessera jamais de résoudre leurs problèmes – ainsi que les nombreuses vies qu'ils améliorent dans le monde. "Momentum" symbolise une innovation plus rapide et plus agile.

"Ce nom symbolise qui nous sommes en tant qu'équipe : des résolveurs de problèmes qui créent des solutions innovantes qui touchent des millions de vies, transforment l'expérience des patients et font gagner du temps aux professionnels de la santé, a déclaré Bryan Hanson, président-directeur général du 3M Health Care Business Group .

On sait depuis août que la nouvelle société sera dirigée par Bryan Hanson, qui était depuis décembre 2017 président et CEO du groupe medtech américain Zimmer Biomet, et qui a également passé plus de 8 ans à la tête des technologies minimalement invasives de Medtronic.

