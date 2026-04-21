3M chute après les résultats du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du géant industriel 3M MMM.N en baisse de 3,1% à 146,60 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires ajusté de 6 milliards de dollars au 1er trimestre, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur 6,008 milliards de dollars ** Cependant, le BPA ajusté du T1 de 2,14 $ dépasse les estimations de 1,98 $

** 10 analystes sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian à 175 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MMM a baissé de 5,4 % depuis le début de l'année