3 indicateurs financiers suivis par les investisseurs à connaître

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les indicateurs financiers et comptables jouent un rôle essentiel dans toute analyse financière et fondamentale pour les investisseurs en actions.

Ils fournissent en effet différentes informations aux analystes et aux investisseurs qui leur permettent à la fois d'évaluer la santé financière de ladite entreprise, sa performance financière et boursière passée et future, ainsi que l'évolution de sa valeur intrinsèque.

Les ratios comptables et financiers facilitent aussi la comparaison entre différentes entreprises du même secteur d'activité, ce qui permet aux investisseurs de choisir les actions à intégrer en portefeuille qui présentent les meilleures perspectives.

Découvrons dans cet article 3 ratios comptables et financiers qui pourraient être pertinents dans votre analyse fondamentale pour investir en Bourse.

Quels sont les différents types d'indicateurs financiers et comptables ?

L'utilisation de données contenues dans certains documents de comptabilité, tels que le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion ou encore le tableau des flux de trésorerie, offre aux investisseurs en actions une opportunité d'analyser la performance financière d'une entreprise.

Les informations disponibles permettent en effet de mettre en lumière différents aspects de la performance de l'entreprise lorsqu'ils sont utilisés comme tels ou dans le calcul de ratios. C'est pourquoi il est possible de catégoriser les ratios comptables et financiers.

On retrouve par exemple les ratios de rentabilité qui indiquent de quelle manière l'entreprise est capable de générer des bénéfices et une plus grande marge à partir de ses activités, comme la marge bénéficiaire ou le rendement des actifs, des capitaux propres et des capitaux employés.

Les ratios d'efficacité, de productivité ou d'activité évaluent la performance de l'entreprise dans l'utilisation et la gestion de ses actifs et de ses passifs pour maximiser ses bénéfices. On pensera par exemple aux ratios de rotation des comptes clients, des comptes fournisseurs, des immobilisations et des stocks.

Il existe également des ratios de liquidité et de solvabilité qui permettent de mettre en avant le niveau d'endettement d'une entreprise et sa capacité à faire face à ses dettes à court terme et à long terme avec son niveau d'activité. Dans cette catégorie, on peut retrouver le quick ratio, le ratio working capital ou encore les ratios d'endettement et de couverture des intérêts.

Quels sont les indicateurs comptables et financiers importants pour les investisseurs ?

Ratio d'endettement

Ce ratio donne une idée aux investisseurs du taux d'endettement d'une entreprise en comparant ses dettes au total de ses actifs pour déterminer comment les opérations de ladite entreprise sont financées et quel est son niveau d'indépendance financière. Ce ratio peut être utilisé par les investisseurs pour déterminer la solidité financière d'une entreprise, ainsi que son niveau de compétitivité par rapport à d'autres actions pour choisir les meilleurs investissements.

Calcul ratio d'endettement : (dettes / capitaux propres) x 100

Rendement des actifs (ROA)

Le ROA est un ratio qui est utilisé par les investisseurs pour déterminer la rentabilité des actifs d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à générer des bénéfices en utilisant l'ensemble de ses ressources. Elle permet également de mieux comprendre comment une société utilise ses actifs et donc de mesurer l'efficacité de ses opérations.

Calcul rendement des actifs : résultat net / total des actifs

Flux de trésorerie disponible (FCF)

Le FCF permet aux analystes d'évaluer le niveau de trésorerie qu'une société génère après avoir payé l'ensemble de ses frais pour maintenir ses opérations. Il s'agit donc du montant qui est disponible pour payer les créditeurs de l'entreprise, verser des dividendes aux investisseurs ou encore investir dans des projets de développement. Le FCF est aussi important puisqu'il est utilisé dans la formule de l'actualisation des flux de trésorerie futurs (discounted cash flow ou DCF) pour déterminer la valorisation d'une entreprise.

Calcul free cash flow : revenu net + amortissement + dépréciation – variations du besoin en fonds de roulement – dépenses en capital

Quels sont les autres indicateurs financiers importants à suivre ?

Agissant en tant qu'outils d'analyse financière, les ratios comptables et financiers sont essentiels pour que les investisseurs se fassent une idée de la santé financière des entreprises qu'ils analysent avant de les intégrer en portefeuille. Bien sûr, la liste des ratios que nous venons de présenter n'est pas exhaustive.

Parmi les autres ratios d'analyse fondamentale populaires, on retrouve par exemple le bénéfice par action (BPA), le price earnings ratio (PER), le price earnings growth (PEG), le rendement du dividende, le taux de distribution des dividendes, la valeur nette comptable (VNC), le price to book ratio (PBR) ou encore le return on equity (ROE).