3 actions à trader fin 2023

Alors que les marchés sont redevenus plus volatils depuis quelques semaines et que la tendance est incontestablement baissière, il est possible que les derniers mois de l'année soient moroses sur les bourses européennes et américaines. Cependant, et c'est l'un des intérêts à bien maîtriser le trading, il est aussi possible de gagner de l'argent en Bourse à court terme alors que les investissements boursiers à long terme sont dans le rouge.

Découvrons ensemble le top des actions à trader d'ici la fin de l'année 2023 et analysons les niveaux clés qu'il faudra surveiller pour trader sur ces 3 valeurs en Bourse.

Trader l'action Tesla

Quand il s'agit de choisir une action pour le trading, surtout pour la fin de l'année, il faut s'assurer de choisir une action liquide. Avec plus de 114 millions d'actions échangées chaque jour en moyenne (soit 23 milliards de dollars de volume), l'action d'Elon Musk nous a semblé un choix pertinent. D'autant plus que l'action Tesla se trouve dans un scénario technique qui pourrait aboutir sur d'intéressantes opportunités.

Analyse fondamentale de l'action Tesla

D'un point de vue fondamental, l'action Tesla traverse une mauvaise période avec des résultats décevants. Bien que toujours rentable, les marges du constructeur automobile sont en baisse en raison d'un coût de production croissant. Il s'agit d'une des conséquences de l'inflation, mais aussi de la hausse du prix du baril de pétrole.

L'annonce des derniers résultats de Tesla a eu un impact fortement négatif sur les cours de l'action Tesla, notamment car les analystes et les traders ne s'attendaient pas à un résultat opérationnel décevant. Les bénéfices de Tesla sont en baisse de 22 % par rapport à 2022.

Graphique bénéfices de Tesla (en milliards)

De plus, le nombre de voitures livrées est en baisse et Tesla devra vendre 500 000 voitures pendant le dernier trimestre de l'année pour atteindre les objectifs promis en 2023.

Si les analystes pensaient que Tesla pourrait sauver la situation avec la sortie du CyberTruck, c'était sans compter la déclaration d'Elon Musk selon laquelle Tesla aurait creusé sa propre tombe avec le projet de CyberTruck.

La conclusion, c'est que l'action Tesla a perdu plus de 30 % de sa valeur depuis le mois d'août. Voyons maintenant les opportunités de trading qui vont se présenter sur l'action Tesla.

Analyse technique de l'action Tesla

Quand on fait une analyse technique des cours de l'action Tesla, on constate qu'il y a encore des opportunités malgré des fondamentaux alarmants. En effet, les prix de l'action Tesla sont encore dans le range de trading qui a commencé à se dessiner de juin à août 2023.

Analyse graphique de l'action Tesla pour fin 2023

Il y a donc deux scénarios de trading qui se présentent sur l'action Tesla pour la fin de l'année 2023.

La première hypothèse serait un rebond des cours de Bourse de Tesla sur la zone de support à 212 $, ce qui pourrait amener les cours de l'action Tesla à repartir sur une tendance haussière. Un trader pourrait alors viser un objectif à 265 $ ou même 300 $ par extension pour l'action Tesla. Notons tout de même que si ce scénario est tout à fait plausible d'un point de vue technique car la zone de support sur laquelle les prix sont arrivés est majeure… il faudra néanmoins garder en tête qu'il s'agira d'un trade qui va à l'opposé des récentes annonces fondamentales de Tesla.

La deuxième hypothèse serait une cassure de la zone de support et une poursuite, voire une accélération de la baisse. Dans ce scénario, les cours de l'action Tesla pourraient chuter jusqu'à 170 $, et même 110 $ si le deuxième support venait à céder.

Dans les deux scénarios, il faudra être prudent dans sa prise de position et être rigoureux dans la gestion du risque. N'oubliez pas de placer judicieusement vos Stop Loss au-delà des niveaux de support et résistance, ou sur les derniers plus hauts et plus bas de marché.

Trader l'action Netflix

Bien que les volumes sur l'action Netflix soient presque 10 fois inférieurs aux volumes de l'action Tesla, Netflix reste l'une des actions en Bourse les plus liquides et les plus intéressantes à suivre dans la mise en place d'un plan de trading fin 2023.

Analyse fondamentale de l'action Netflix

La situation concernant les revenus de Netflix est radicalement différente de ce que nous avons pu analyser avec Tesla. En effet, ce sont de bonnes nouvelles et des résultats positifs qui sont à l'ordre du jour avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,1 % et des revenus en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires Netflix atteint donc 8,54 milliards de dollars pour 1,6 milliard de bénéfice net. Et c'est donc une hausse du prix de l'action Netflix qui en découle.

Les derniers résultats de Netflix ont dépassé les attentes des analystes et des traders.

Graphique chiffre d'affaires de Netflix

Analyse technique de l'action Netflix

La stratégie de trading qu'il sera possible de mettre en place sur l'action Netflix d'ici la fin de l'année 2023 va nécessiter un peu de patience. À première vue, le premier scénario serait d'anticiper la hausse des cours de l'action Netflix.

L'action Netflix ayant été malmené au cours des derniers mois, les fondamentaux positifs de Netflix sont un signal qui pourrait nous permettre d'anticiper une hausse. Toutefois, il est exclu de se positionner à la hausse avant que les prix de l'action Netflix aient franchi la zone de résistance à 420 $.

Analyse graphique de l'action Netlflix pour fin 2023

En cas de cassure de la zone de résistance, il sera possible de viser comme objectif la prochaine résistance à 480 $ l'action Netflix. À l'inverse, si les cours de Bourse de Netflix ne parvenaient pas à casser la résistance, nous pourrions anticiper un retour des prix vers 350 $, et une position short pourrait être pertinente.

Nous constatons un regain de volatilité sur les cours de l'action Netflix, la prudence est donc recommandée pour la prise de trade sur cette valeur.

Trader l'action Apple

Nous ne pouvions pas faire une sélection d'actions à trader sans y intégrer au moins une des actions des GAFAM. Même si l'action Apple est la plus importante capitalisation de Wall Street avec 2 700 milliards de valorisation, les volumes de trading sur l'action Apple restent légèrement inférieurs à ceux observés sur l'action Tesla, mais largement suffisants pour offrir bien assez de volume pour en faire un choix intéressant pour la mise en place d'une stratégie de trading fin 2023.

Analyse fondamentale de l'action Apple

Il faudra attendre l'annonce des derniers résultats d'Apple le 2 novembre 2023 avant de se précipiter dans la mise en place d'une stratégie de trading sur l'action Apple pour la fin de l'année. Néanmoins, les chiffres positifs des précédents trimestres laissent présager l'annonce d'une bonne nouvelle pour Apple. Nous pouvons notamment observer que le chiffre d'affaires d'Apple est très cyclique, des cycles qui matchent presque à la perfection avec les sorties des différents modèles d'iPhone.

Graphique du chiffre d'affaires d'Apple

Alors que l'iPhone 15 est sortie en septembre dernier, nous ne pouvons nous risquer à prédire une annonce de résultat qui pourrait satisfaire les analystes et traders le 2 novembre 2023. Toutefois, si les résultats devaient être décevants, cela aurait un fort impact négatif sur les cours de l'action Apple, brisant un cycle de revenu auquel les investisseurs sur Apple sont habitués.

Analyse technique de l'action Apple

D'un point de vue purement chartiste, les cours de l'action Apple sont proches d'une importante zone de support (170 $) qui pourrait constituer un niveau d'achat, une stratégie qui pourrait fortement porter ses fruits si les annonces fondamentales d'Apple du 2 novembre 2023 viennent valider le scénario technique.

Si un achat est envisageable dès maintenant, il faut garder en tête que cela représente un risque important tant que les revenus de Q3 2023 n'ont pas été annoncés. La prise de risque pourra s'avérer sera trop importante pour certains. En revanche, les traders les moins averse au risque y verront peut-être une opportunité de gains plus importants : ce qui paye en trading, c'est la prise de risque.

Les acheteurs pourront viser le prix de 180 $ l'action Apple comme objectif, voire même 195 $ l'action Apple si les prix devaient être emportés par un fort mouvement haussier.

Analyse technique de l'action Apple pour fin 2023

Dans l'hypothèse où la zone de support venait à subir une cassure, avec ou sans l'aide de mauvais résultats fondamentaux, les prix de l'action Apple pourraient chuter jusqu'à la prochaine zone de support autour de 145 $.

Il faudra donc être prudent dans le cas d'un trade long car la baisse peut être importante. Un trade short est exclu avant la publication des résultats du 2 novembre 2023 et/ou avant une cassure franche de la zone de support à 170 $ l'action Apple.

En conclusion, nous tenons à vous rappeler que le trading constitue une activité bien plus risquée que l'investissement à long terme. Les produits dérivés qui comportent un effet de levier permettant d'investir plus que son capital ou de profiter de la baisse d'une valeur boursière impliquent un risque important qu'il faut comprendre et maîtriser. N'hésitez pas à consulter nos guides et articles trading sur Café du Trading.

