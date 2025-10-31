2CRSi plonge après ses résultats annuels
Le groupe précise que sa marge brute, notamment au deuxième semestre, a été ponctuellement affectée par l'octroi d'une remise exceptionnelle consentie à l'un de ses principaux clients aux Etats-Unis, en compensation d'un retard de livraison.
Avec un chiffre d'affaires de 220,7 MEUR, en progression de 32% et sur un marché toujours dynamique et exigeant, 2CRSI revendique un renforcement de ses positions commerciales sur ses marchés clés de l'IA, calcul à haute performance et data centers.
En termes d'activité, le carnet de commandes et les succès commerciaux récents lui permettent d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser l'objectif de 300 MEUR de chiffre d'affaires fixé à l'occasion du plan stratégique présenté en 2024.
