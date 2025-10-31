 Aller au contenu principal
2CRSi plonge après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 14:45

2CRSi plonge de près de 20% après la publication d'un résultat net part du groupe de 2,1 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, en légère baisse par rapport aux 2,5 MEUR enregistrés en proforma de 12 mois pour l'année précédente.

Le groupe précise que sa marge brute, notamment au deuxième semestre, a été ponctuellement affectée par l'octroi d'une remise exceptionnelle consentie à l'un de ses principaux clients aux Etats-Unis, en compensation d'un retard de livraison.

Avec un chiffre d'affaires de 220,7 MEUR, en progression de 32% et sur un marché toujours dynamique et exigeant, 2CRSI revendique un renforcement de ses positions commerciales sur ses marchés clés de l'IA, calcul à haute performance et data centers.

En termes d'activité, le carnet de commandes et les succès commerciaux récents lui permettent d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser l'objectif de 300 MEUR de chiffre d'affaires fixé à l'occasion du plan stratégique présenté en 2024.

Valeurs associées

2CRSI
10,6200 EUR Euronext Paris -20,15%
1 commentaire

  • 16:12

    Si vous lisez le document avec un peu plus d'attention, vous ne pouvez pas vous permettre d'en faire un tel résumé. J'invite les gens sérieux à se faire leur propre opinion:
    Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 220,7 M€, contre 178,9 M€ lors de l’exercice précédent, lequel couvrait 16 mois. Cette croissance de 23% reflète une forte dynamique commerciale
    Pour ce qui est du résultat net il convient d'en observer les raisons avec un peu plus de nuances

