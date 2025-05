2CRSi: entouré après son objectif de CA annuel information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - 2CRSi s'envole de 20% après l'annonce, par le fournisseur de serveurs informatiques à haute performance et éco-responsables, d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure à 200 millions d'euros pour l'exercice qui s'achèvera fin juin 2025.



'Soutenue par une dynamique commerciale robuste et une accélération notable de sa croissance sur ses marchés stratégiques, cette annonce confirme l'ambition de 2CRSi de renforcer encore sa position sur le marché mondial des infrastructures informatiques durables', affirme-t-il.



'Cette annonce renforce également la confiance des investisseurs, partenaires et clients du groupe, tous particulièrement sensibles à l'exigence de performance combinée à une démarche éco-responsable ambitieuse', ajoute le groupe.





Valeurs associées 2CRSI 4,7200 EUR Euronext Paris +18,00%