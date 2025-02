2025: les flux vers les marchés européens sont "de court terme" selon Pictet AM

(AOF) - "Le mois de janvier 2025 a vu la deuxième plus importante rotation des investisseurs en faveur des actions européennes en l'espace de 25 ans". Tel est le constat dressé par Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, lors d’un déjeuner de presse organisé le 10 février 2024 à Paris. "Nous restons assez prudents à l'égard de ces flux vers les marchés européens car nous pensons qu’il s’agit de flux tactiques, donc de courte durée et sans motivations suffisamment solides" a-t-il commenté.

"Tous les investisseurs avaient misé l'année dernière sur les valeurs technologiques, c'était un très bon pari et ils ont pris leurs bénéfices", rappelle le gérant. Cependant pour redéployer l'allocation alors qu'ils détiennent beaucoup de fonds, les valeurs technologiques qui ont atteint des niveaux élevés, comme Nvidia, rebuteront les investisseurs "assez classiques".

Ce sont ces investisseurs qui regardent les niveaux de valorisation qui remarqueront la "très forte décote" des actions européennes, dans tous les secteurs d'activité, et qui "tactiquement", alloueront cet argent du côté européen. "Sur le court terme, les niveaux de valorisation peuvent justifier des flux, on l'a vu par le passé".

En revanche, sur le long terme, c'est insuffisant pour maintenir les investisseurs sur un marché. La valorisation peut jouer quelques mois mais ne jouera pas toute l'année. Christopher Dembik cite ses échanges avec les investisseurs lors du " roadshow client " du mois de janvier et en retient que " les autres arguments potentiels mis en avant pour justifier ce choix européen, sont "assez fragiles", comme "le différentiel de taux et de rendement des deux côtés de l'Atlantique ", alors que "le contexte économique européen est mauvais".