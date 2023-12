2024: BNY Mellon IM ne croit pas à une reprise vigoureuse des actions américaines

(AOF) - 2023 a-t-elle été une "bonne année" pour les marchés actions américains ? Tout dépend des attentes et des projections que l’on fait, répond Jake Jolly, Head of Investment Analysis chez BNY Mellon IM. Si le S&P 500 est en hausse de près de 25% (et le Nasdaq de plus de 40%) depuis le début de l'année, quelques-unes des plus grandes capitalisations américaines sont à l'origine de la totalité de la performance de l’indice en 2023, alors que les sociétés plus petites affichent un rendement proche de 0%.

Jake Holly souligne aussi qu'en mars dernier, l'une des plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis s'est produite, celle de la Silicon Valley Bank. Ce sont les mesures d'urgence engagées pour renforcer la confiance qui ont permis d'éviter une panique générale et un recul prolongé des marchés.

Pour lui également "même si une récession semble moins plausible, la politique restrictive de la Fed n'en diminue pas nécessairement le risque comparé à une année normale". Car la décision de maintenir "des taux plus élevés pendant plus longtemps", crée un environnement susceptible de provoquer une contraction de la croissance et des pertes d'emplois.

"Si les risques qui pèsent sur les actions américaines en 2024 ont reculé grâce à la baisse de l'inflation, l'incertitude macroéconomique reste élevée et devrait empêcher une reprise vigoureuse en 2024" conclut le gérant.