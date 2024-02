2024, année de transition pour le commerce spécialisé (Procos)

2024 "devrait être une année de transition" annonce Procos. Les résultats décevants de janvier "ne donnent pas de signal positif pour le moment". Dans la continuité de la morosité de 2023 (-1,5% par rapport à janvier 2023), les soldes ont été mauvaises (- 3,5% en magasins comparativement à la même période en 2023) avec comme secteurs les plus concernés la chaussure (- 5%), l'habillement (- 2,6%), le sport (- 3,6%) et la maison (-1,7).

Sur le web, les résultats sont plus dégradés qu'en magasin puisque la croissance des ventes n'est que de 0,5% en valeur, avec des baisses en volume de 2 à 3%. Les enseignes s'inquiètent beaucoup de la surperformance des plateformes internationales, Amazon bien sûr mais surtout Shein et Temu qui bouleversent les marchés avec des prix de vente totalement incompréhensibles, "de véritables prédateurs sur les marchés de l'habillement mais aussi de l'équipement de la maison, voire de la beauté".

Si la beauté-parfumerie connaît une bonne année avec une croissance en magasin de 7,9% par rapport à 2022, la chaussure (- 3%), l'habillement (- 1,1%) mais également le sport (- 1,5%) et l'équipement de la maison (- 2,6%) sont en baisse. L'année se termine en croissance pour l'alimentaire spécialisé (+ 3,7%), la restauration (+ 4,5%).

(AOF) - Pour 2023, le chiffre d’affaires des magasins du commerce spécialisé à surface égale affiche une hausse de 3,5% par rapport à l’activité 2022, annonce la fédération professionnelle Procos. Elle évoque un début d’année plutôt positif avec une situation qui s’est dégradée de mois en mois jusqu’à un rebond en juin et surtout en juillet (+ 9,4%). Tout s’est ensuite écroulé à la rentrée avec un mois de septembre très mauvais (- 4,2%) puis une fin d’année "poussive".

