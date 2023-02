2022 : chiffre d’affaires record de 61,5 M€ (+39,5%)

• Croissance totale de 39,5%, dont 6,2% en pro forma1

• Une solide progression de +21,2% (-1% en pro forma1) au T4 2022



Paris, le 22 février 2023 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires du T4 2022 et en cumul sur l’exercice 2022.



T4 Annuel

En millions €

non audité 2021 2021 pro-forma 2022 VAR 22/21 VAR 22/21

pro-forma1 2021 2021 pro-forma1 2022 VAR 22/21 VAR 22/21

pro-forma1

France 3,3 4,2 4,1 26,0% -1,0% 10,2 13,9 13,4 32,1% -3,3%

International 11,8 14,3 14,0 19,8% -1,0% 33,9 44,0 48,0 41,7% 9,2%

Total 15,1 18,4 18,1 21,2% -1,0% 44,1 57,9 61,5 39,5% 6,2%



T4 2022 : un trimestre de croissance dans un contexte exigeant

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Bilendi ressort à 18,1 M€, en solide progression de 21,2% (-1% en pro forma à taux de change constant).

L’activité à l’international enregistre un chiffre d’affaires à 14,0 M€ (77% de l’activité totale du trimestre) en progression de 19,8% (-1% en pro forma à taux de change constant). La zone DACH (Allemagne, Suisse, Autriche), UK et la Belgique ont notamment fortement contribué à cette performance.

En France (23% du chiffre d’affaires du T4 2022), l’activité connait une très forte croissance sur le dernier trimestre, avec une progression de 26,0% du chiffre d’affaires (-1% en pro forma à taux de change constant), à 4,1 M€.