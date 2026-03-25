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10x Genomics s'appuie sur une collaboration pour créer une base de données de tissus de patients
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de technologie des sciences de la vie 10x Genomics TXG.O augmentent de 3,58 % pour atteindre 20,52 $ ** La société privée d'intelligence artificielle Bioptimus lance STELA, un projet mondial visant à créer une vaste base de données d'échantillons de tissus de patients liés à des dossiers cliniques, en commençant par le cancer et l'immunologie ** TXG fournira sa plateforme Xenium à STELA pour cartographier l'activité des gènes dans les échantillons de tissus, tandis qu'un autre partenaire, Broad Clinical Labs, aidera à générer les données à grande échelle dans le cadre d'un accord pluriannuel

** Bioptimus indique que le projet combinera des images de tissus, des données génétiques spatiales, d'autres données moléculaires et des dossiers de patients à long terme

** Les entreprises n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord

** TXG a augmenté de plus de 13 % en 2025

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
19,9100 USD NASDAQ +0,50%
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