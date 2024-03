1 660 milliards de dollars: nouveau record de dividendes en 2023 (Janus Henderson)

Janus Henderson souligne encore que du point de vue sectoriel, les banques ont versé des dividendes record en 2023 et ont contribué à la moitié de la croissance des dividendes dans le monde. Cet impact positif de l'augmentation des dividendes bancaires a été presque entièrement compensé par des réductions dans le secteur minier.

(AOF) - "Les dividendes mondiaux ont augmenté de 5% sur une base sous-jacente pour atteindre le chiffre record de 1660 milliards de dollars en 2023", annonce Janus Henderson sur la base de son dernier bilan Janus Henderson Global Dividend Index. La croissance globale a été de 5,6 % pour l'année. Le gérant précise que 22 pays ont enregistré des versements record, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Mexique et l'Indonésie. "86% des sociétés dans le monde ont augmenté ou maintenu leurs dividendes" relève-t-il.

