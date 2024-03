Reddit valorisé à hauteur de 6,4 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

( AFP / OLIVIER DOULIERY )

Le réseau social Reddit s'apprête à être coté jeudi à la Bourse de New York après avoir fixé en haut de la fourchette le prix de son action ce qui devrait valoriser le groupe à hauteur de 6,4 milliards de dollars.

Reddit a reçu mercredi l'approbation de la Bourse de New York en vue de sa cotation, qui intervient traditionnellement au lendemain de cet ultime feu vert.

Son prix d'entrée va être de 34 dollars l'action, a indiqué Reddit ce qui lui permettra de lever plus de 748 millions de dollars d'argent frais.

Il s'agit de la première introduction d'un réseau social sur le New York Stock Exchange depuis celle de Pinterest en 2019.

La société de San Francisco a expliqué vouloir émettre 15,2 millions de nouveaux titres, au prix de 34 dollars l'action alors que l'estimation initiale oscillait entre 31 et 34 dollars.

A cela vont s'ajouter 6,7 millions d'actions vendues par des actionnaires existants, ainsi que 3,3 millions de parts mises de côté par les banques partenaires en cas de demande importante (surallocation).

Au total, environ 25,3 millions de titres devaient être placés.

En comptant les stock-options déjà émises, le groupe va être alors valorisé à hauteur de quelque 6,4 milliards de dollars.

- 100.000 forums -

La cotation de la plateforme connue pour ses forums de discussions est un test important pour le marché des entrées en Bourse, qui tourne au ralenti depuis un sursaut en septembre 2023.

Dans les documents déposés auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, Reddit mentionne avoir 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

Malgré son succès auprès du public, la plateforme aux 100.000 forums (portant sur des célébrités, des jeux vidéo, des sujets de société ou encore des entreprises) n'a jamais réussi à dégager de bénéfices.

Comme Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, son modèle économique repose sur la publicité mais les revenus qu'elle en tire son sans commune mesure avec ceux de ses grands rivaux.

En 2023, Reddit a dégagé 804 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit une hausse de 20,5% par rapport à l'année précédente. Mais elle a perdu 90,8 millions de dollars cette année-là, contre 158,6 millions en 2022.

La plateforme entend également faire croître ses revenus grâce à des contrats donnant accès aux données publiques de son site, très prisées des sociétés d'intelligence artificielle (IA), qui s'en servent pour développer leurs interfaces.

"Etre cotés nous permet de lever des fonds et d'offrir une liquidité à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit", avait écrit Steve Huffman, cofondateur de la société, dans une lettre jointe au prospectus déposé à la SEC en février.

Créé il y a presque 20 ans par deux étudiants de Virginie (est des Etats-Unis), le réseau social a été racheté en 2006 par Condé Nast, éditeur des magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair.

La société est devenue une filiale indépendante en 2011, mais Advance, la holding de contrôle de Condé Nast, en est toujours le principal actionnaire.

Sam Altman, patron d'OpenAI --créateur du logiciel d'intelligence artificielle générative ChatGPT--, fait partie des investisseurs les plus importants de Reddit. Il a mené une levée de fonds en 2014 et a dirigé, brièvement, le réseau social.