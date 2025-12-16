 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les tarifs des mutuelles en hausse de 4,3 et 4,7% en 2026
information fournie par AFP 16/12/2025 à 07:54

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3% (contrats individuels) et 4,7% (contrats d'entreprise) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3% (contrats individuels) et 4,7% (contrats d'entreprise) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3% (contrats individuels) et 4,7% (contrats d'entreprise), a indiqué mardi dans un communiqué la Fédération nationale de la mutualité française, qui avertit qu'il y a une "urgence absolue" à maitriser les dépenses de santé.

La hausse est moins forte que les années précédentes (+6% en 2025 en moyenne, +8,1% en 2024, +4,7% en 2023), mais elle reste à un niveau largement supérieure à celle observée avant le Covid (+2,6% par an en moyenne sur la décennie 2010-2020).

Chaque année, l'annonce des tarifs mutualistes donne une indication des tarifs de l'ensemble du marché. Les mutuelles représentent un petit peu moins de la moitié du marché des complémentaires santé, le reste étant détenu par les assureurs privés, et par des organismes paritaires.

"L'augmentation des dépenses de santé", couvertes par la Sécurité sociale et les complémentaires santé "s'intensifie depuis 2020, à +4,4% par an", indique la Mutualité pour justifier la hausse de ses cotisations.

Les mutuelles devront par ailleurs absorber en 2026 de nouveaux transferts de charge depuis l'Assurance maladie, et une nouvelle taxe prévue dans le budget 2026 de la Sécu, qui leur coûtera 1 milliard d'euros, ajoute-t-elle.

"Avec une taxe sur les contrats qui grimpe à 16 %, la France est une +anomalie européenne+", dénonce la Mutualité.

"Le gouvernement et les parlementaires s'apprêtent sciemment à faire payer les assurés mais sans l'assumer et en tentant de déplacer la responsabilité sur les complémentaires santé", ajoute-t-elle.

Pourtant, "agir pour l'efficience, réduire les actes redondants, lutter contre la fraude, investir massivement dans la prévention" deviennent "une urgence absolue" pour maitriser la "courbe inflationniste des dépenses de santé, ajoute-t-elle.

"Selon la Cour des comptes, 50 milliards d’euros de dépenses pourraient être évitées" dans le budget de la Sécu, "dont 20 milliards d’euros immédiatement", indique la Mutualité.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:14 

    (Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

  • Le logo d'Edenred (crédit : Edenred)
    Les changements de recommandations : Aperam, Edenred, Pluxee
    information fournie par Reuters 16.12.2025 08:02 

    * APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    CARREFOUR SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.12.2025 08:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering et Ardian signent un accord de co-investissement
    information fournie par AOF 16.12.2025 07:54 

    (AOF) - Kering et Ardian ont dévoilé la finalisation d’un accord de co-investissement concernant un immeuble sur la cinquième avenue à New York. Cet emplacement comprend notamment des espaces de ventes de luxe sur plusieurs niveaux, d’une superficie totale de 10 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank