Les tarifs des mutuelles en hausse de 4,3 et 4,7% en 2026

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3% (contrats individuels) et 4,7% (contrats d'entreprise) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3% (contrats individuels) et 4,7% (contrats d'entreprise), a indiqué mardi dans un communiqué la Fédération nationale de la mutualité française, qui avertit qu'il y a une "urgence absolue" à maitriser les dépenses de santé.

La hausse est moins forte que les années précédentes (+6% en 2025 en moyenne, +8,1% en 2024, +4,7% en 2023), mais elle reste à un niveau largement supérieure à celle observée avant le Covid (+2,6% par an en moyenne sur la décennie 2010-2020).

Chaque année, l'annonce des tarifs mutualistes donne une indication des tarifs de l'ensemble du marché. Les mutuelles représentent un petit peu moins de la moitié du marché des complémentaires santé, le reste étant détenu par les assureurs privés, et par des organismes paritaires.

"L'augmentation des dépenses de santé", couvertes par la Sécurité sociale et les complémentaires santé "s'intensifie depuis 2020, à +4,4% par an", indique la Mutualité pour justifier la hausse de ses cotisations.

Les mutuelles devront par ailleurs absorber en 2026 de nouveaux transferts de charge depuis l'Assurance maladie, et une nouvelle taxe prévue dans le budget 2026 de la Sécu, qui leur coûtera 1 milliard d'euros, ajoute-t-elle.

"Avec une taxe sur les contrats qui grimpe à 16 %, la France est une +anomalie européenne+", dénonce la Mutualité.

"Le gouvernement et les parlementaires s'apprêtent sciemment à faire payer les assurés mais sans l'assumer et en tentant de déplacer la responsabilité sur les complémentaires santé", ajoute-t-elle.

Pourtant, "agir pour l'efficience, réduire les actes redondants, lutter contre la fraude, investir massivement dans la prévention" deviennent "une urgence absolue" pour maitriser la "courbe inflationniste des dépenses de santé, ajoute-t-elle.

"Selon la Cour des comptes, 50 milliards d’euros de dépenses pourraient être évitées" dans le budget de la Sécu, "dont 20 milliards d’euros immédiatement", indique la Mutualité.