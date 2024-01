Le cours du Bitcoin flambe après le piratage du compte X du gendarme des marchés américains et un faux tweet

Le marché des cryptomonnaies est particulièrement nerveux en attendant une décision -mercredi au plus tard- de la SEC qui pourrait révolutionner le secteur.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARCO BELLO )

"Aujourd'hui, la SEC donne son approbation à la cotation des ETF en bitcoin sur tous les marchés nationaux de titres enregistrés". Ce message, publié lundi 9 janvier sur le compte X officiel de l'autorité américaine de régulation des marchés (SEC), a immédiatement fait surchauffer le marché des cryptomonnaies et provoqué une flambée du cours du Bitcoin. Mais voilà, le message était un faux et l'annonce de l'homologation a été démentie par le président de la SEC.

Un peu après 21h GMT, la devise numérique la plus importante par le montant en circulation est montée jusqu'à 47.914 dollars, au plus haut depuis plus de 22 mois , avant de retomber quelques minutes plus tard.

Cette accélération est intervenue immédiatement après la publication, sur le compte X (ex-Twitter) de la SEC, du faux message indiquant que le régulateur avait approuvé la commercialisation, très attendue, d'un nouveau produit d'investissement en bitcoins, appelé ETF. "Aujourd'hui, la SEC donne son approbation à la cotation des ETF en bitcoin sur tous les marchés nationaux de titres enregistrés, prétendait le tweet. L'approbation de ce jour rehausse la transparence du marché et fournit aux investisseurs un accès efficace aux investissements en actifs numériques dans un cadre régulé".

Un marché fébrile depuis des semaines

Quelques minutes plus tard, le président de la SEC, Gary Gensler, a averti, sur X également, que le compte du régulateur avait été "compromis" et qu'un "tweet non autorisé" y avait été posté. "La SEC n'a pas approuvé la cotation et le commerce de produits bitcoin spots échangés sur le marché", a-t-il précisé. "Ce message non autorisé au sujet de l'ETF en bitcoins n'a pas été rédigé par la SEC ou ses équipes", a confirmé à l' AFP un porte-parole.

Le marché spécule depuis plusieurs semaines sur l'homologation de ce nouveau produit , un fonds indiciel ou ETF (Exchange traded fund), qui offrirait, pour la première fois, aux investisseurs, un placement répliquant les performances du bitcoin sans qu'ils n'aient à détenir directement des cryptomonnaies.

La SEC a déjà retoqué, à de nombreuses reprises, des demandes de commercialisation pour des produits similaires par le passé, mais un récent développement a changé la donne. Fin octobre, une cour d'appel fédérale de Washington a ainsi confirmé que la SEC n'était pas fondée à refuser au gestionnaire d'actifs Grayscale l'homologation de son ETF en bitcoins.

Une nouvelle décision de la SEC sur les ETF est attendue de façon imminente, car le gendarme de Wall Street a jusqu'à mercredi inclus pour se prononcer sur la plus ancienne demande de validation actuellement à l'instruction, celle de la société d'investissement 21Shares.

Un feu vert ouvrirait, de l'avis général, le bitcoin à une large population d'investisseurs et accélérerait l'adoption de cette devise numérique.