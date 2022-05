Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire ont collecté 16,25 milliards d’euros depuis le début de l’année 2022. La pression fiscale augmente dans les grandes villes en 2022, avec une hausse moyenne de 1,9% du taux des taxes foncières. Dans le cadre de la déclaration de revenus, une déduction forfaitaire des frais professionnels de 10% est appliquée, mais il est aussi possible d’opter pour leur déduction selon leur montant réel. Une déclaration de revenus déjà envoyée peut être rectifiée. Un job d’été étant un emploi comme un autre, il est soumis au droit du travail. Les frais d’inscription à l’université restent inchangés pour la quatrième année consécutive. Les soldes d’été débutent le 22 juin 2022 dans la plupart des départements métropolitains.

Livret A et LDDS: 16,25 milliards d’euros collectés depuis début 2022

La collecte nette du Livret A s’est élevée à 1,87 milliard d’euros en avril 2022, en nette baisse par rapport au mois d’avril 2021 (2,95 milliards d’euros). De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a collecté 420 millions d’euros en avril 2022, soit deux fois moins qu’en avril 2021 (840 millions d’euros). La collecte totale sur ces deux livrets d’épargne défiscalisée atteint ainsi les 2,3 milliards d’euros sur ce mois, et 16,25 milliards d’euros depuis le début de l’année 2022. Les taux de ces deux produits sont passés à 1% au 1er février 2022, c’est la première augmentation depuis 10 ans. L’encours total sur le Livret A et le LDDS a atteint 485,9 milliards d’euros fin avril 2022.

Impôts locaux: hausse de la pression fiscale dans les grandes villes

Le taux des taxes foncières , sur le bâti et le non-bâti, progresse de 1,9% en 2022, soit la plus forte hausse observée depuis 2010, selon l’étude annuelle du cabinet FSL sur les taux d’imposition des grandes collectivités locales, publiée en mai 2022. Ainsi, plus d’un quart des grandes villes et de leurs groupements (12 territoires sur 42) ont augmenté leur taux de fiscalité en 2022. Cette nette hausse intervient après cinq années de «très forte modération fiscale» et dans un contexte marqué par une poussée de l’inflation et par la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales , analyse le cabinet.

Frais professionnels: opter pour la déduction forfaitaire ou celle des frais réels

Les rémunérations imposables des contribuables sont soumises à l’impôt sur le revenu après déduction des frais professionnels (frais de transport du domicile au lieu de travail, dépenses de vêtements spécifiques à l‘emploi exercé…). Une déduction forfaitaire de 10% est appliquée automatiquement par l’administration fiscale. Cependant, si les frais professionnels excèdent 10% des revenus, il est possible de renoncer à la déduction forfaitaire et d’opter pour leur déduction selon leur montant réel . Cette option pour les frais réels est personnelle: il revient à chaque membre du foyer fiscal de choisir le régime le plus favorable.

Impôts 2022: comment rectifier une déclaration déjà envoyée?

Pendant la période de déclaration de revenus , il est possible de corriger sa déclaration autant de fois que nécessaire, en se rendant sur l’espace particulier du site des impôts. Ensuite, une fois l’ avis d’imposition reçu, à partir de fin juillet 2022, les contribuables pourront toujours rectifier leur déclaration de revenus. Ce service sera disponible en ligne à partir de début août 2022 et jusqu’à mi-décembre 2022. Quant aux contribuables ayant effectué une déclaration papier, ils peuvent transmettre une correction en adressant un courrier ou une nouvelle déclaration à leur service des impôts en mentionnant sur la première page la mention suivante: «Déclaration rectificative, annule et remplace».

À quelles conditions peut-on effectuer un job d’été?

Étant un emploi comme un autre, un job d’été est soumis au droit du travail, rappelle le site service-public.fr. Le contrat de travail est forcément à durée déterminée et peut prendre différentes formes, comme le CDD ou le contrat de travail saisonnier. Il est possible de travailler dès 16 ans à condition d’avoir l’autorisation écrite du représentant légal. Le salaire doit être versé chaque mois: pour les 18 ans et plus, il est au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Entre 17 et 18 ans, la rémunération minimale est égale à 90% du Smic et pour les moins de 17 ans elle représente 80% du salaire minimum .

Rentrée universitaire 2022-2023: frais d’inscription inchangés

Les frais d’inscription à l’université pour la rentrée universitaire 2022-2023 sont gelés et ce, pour la quatrième année consécutive. Les étudiants en cycle de licence doivent donc s’acquitter de 170 euros, ceux en master de 243 euros et ceux en doctorat de 380 euros. Pour les diplômes nationaux d’ingénieur, le montant des frais d’inscription est de 601 euros, sauf dans certaines écoles (École centrale de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, École des mines de Nancy) où les frais de scolarité s’élèvent à 2.500 euros pour les programmes commencés après le 1er septembre 2018. Les étudiants boursiers sont exonérés de frais d’inscription.

Les soldes d’été débutent le 22 juin 2022

Les soldes d’été commencent le mercredi 22 juin 2022 et se terminent le mardi 19 juillet 2022 dans la plupart des départements métropolitains. Du 6 juillet 2022 au 2 août 2022 dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales et du 13 juillet 2022 au 9 août 2022 en Corse. Des dates spécifiques s’appliquent également à certains départements d’outre-mer. Les dates des soldes du commerce en ligne et de la vente à distance sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise, rappelle le site service-public.fr.