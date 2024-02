Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): une épargne de précaution

Moins connu que le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) permet d’épargner avec simplicité

LDDS: modalités et conditions

Les conditions d’ouverture d’un Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) sont plus restrictives que celles du Livret A: il faut être majeur et domicilié fiscalement en France. L’exception à la règle: un mineur peut en ouvrir un s’il a des revenus et s’il n’est pas rattaché au foyer fiscal familial. Il doit en faire la demande auprès de son établissement bancaire. Il n’est pas possible de disposer de plusieurs LDDS, mais il est autorisé de détenir un Livret A en plus d’un LDDS.

Le plus souvent, les banques demandent un versement de 15 euros à l’ouverture du compte. Une fois le livret ouvert, l’épargnant peut y mettre de l’argent quand il le souhaite et en retirer à tout moment. Son fonctionnement est semblable à celui d’un Livret A.

LDDS: rémunération et plafond

Le plafond du Livret de Développement Durable et Solidaire est fixé à 12.000 euros. L’épargnant peut y verser la somme qu’il souhaite, au moment de son choix. Sa rémunération est la même d’un établissement bancaire à l’autre: c’est l’État qui la fixe, comme pour le Livret A. Elle est aujourd’hui de 3%. Les intérêts sont exonérés des prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu.

Une clôture simple

La clôture d’un LDDS est aisée. Il suffit d’adresser un courrier à son établissement bancaire ou de se rendre sur place. Dès réception de la demande, la banque dispose de quinze jours ouvrés pour clôturer le livret. Les intérêts de la période jusqu’au jour de la clôture, sont alors crédités. Le solde est viré sur le compte du choix du client.