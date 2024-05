SCPI : premiers signes d’une accalmie après les turbulences de 2023 ?

(Crédits photo: shutterstock)

Après une année 2023 tumultueuse, les statistiques du marché des SCPI du 1er trimestre 2024 témoignent d'un retour au calme avec une forte diminution des demandes de rachat, le maintien de la collecte et la stabilité des dividendes distribués.

L'Aspim (association française des sociétés de placement immobilier) et l'IEIF (institut de l'épargne immobilière et foncière) ont publié les statistiques du marché des SCPI au premier trimestre 2024. Après une année 2023 marquée par des turbulences, les chiffres du 1er trimestre 2024 témoignent d'un retour au calme avec une forte diminution des demandes de rachat, le maintien d'un niveau de collecte significatif pour certains acteurs du marché et la stabilité des dividendes distribués.

Collecte brute : la tendance de fin 2023 se maintient

Au premier trimestre 2024, la collecte brute des SCPI se stabilise à peu près au même niveau qu'au troisième et quatrième trimestres 2023 (1,1 milliard d'euros). Les SCPI diversifiées représentent plus de la moitié (58 %) de la collecte brute du premier trimestre, devant les SCPI de bureaux (21 %), santé et éducation (9 %), logistique et locaux d'activité (6 %), commerces (4 %), résidentiel (2 %) et hôtel, tourisme, loisirs (1 %).

Collecte nette positive et forte baisse des rachats

Au premier trimestre 2024, la collecte nette des SCPI est positive, à 765 millions d'euros. En effet, les rachats ont fortement diminué, passant de 1,3 milliard d'euros au dernier trimestre 2023 à 625 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Au 31 mars 2024, la valeur des parts en attente de retrait représente 2,7 % de la capitalisation du marché (soit 2,4 milliards d'euros). Néanmoins, la situation reste toujours contrastée selon les acteurs. Sur un total de 218 SCPI, 96 SCPI gérées par 17 sociétés de gestion avaient des parts en attente de rachat, en revanche, 122 SCPI gérées par 40 sociétés de gestion, n'avaient aucune part en attente de rachat.

Les SCPI n'ayant pas de parts en attente sont celle qui captent l'essentiel de la collecte brute (83 %) du T1 2024.

Distribution des SCPI : des revenus stables

Les acomptes versés pour le compte du T1 2024 sont stables : 42 % des SCPI du marché ont maintenu le même niveau de distribution qu'au T1 2023, 29 % ont augmenté l'acompte d'une année sur l'autre, alors que 29 % l'ont diminué.

Sur ce T1 2024, le taux de distribution moyen servi par les SCPI s'établit 1,13 % contre 1,06 % pour la même période en 2023.

« Les gérants ont su faire preuve de transparence et de réactivité dans un contexte inédit de remontée brutale des taux d'intérêt. Nous devrions arriver en 2024 au bout du mouvement de correction, avec des perspectives positives liées à l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et des conditions de marché d'ici la fin de l'année » commente Jean-Marc Coly, Président de l'ASPIM.

Les indicateurs des SCPI sur l'année 2023

Les valeurs de réalisation par part ont chuté

En 2023, les valeurs de réalisation par part ont fortement diminué (en moyenne pondérée) de - 10,3 %, après une première baisse de - 2,5 % en 2022. Les SCPI bureaux ont été les plus impactées, avec une baisse de - 13,2 % en 2023, suivies des SCPI de commerces (- 7,6 %). Les SCPI à prépondérance santé et éducation (- 4,6 %), diversifiées (- 4 %), hôtellerie (- 3 %), résidentiel (- 2,9 %) et logistique (- 2,5 %) ont mieux résisté.

Le prix de souscription pondéré moyen des SCPI a été ajusté de 6,6 % sur l'année 2023 et le premier trimestre 2024.

En tenant compte du taux de distribution moyen de marché de 4,52 % et d'une baisse des valeurs de réalisation par part moyenne de - 10,3 %, le rendement global 2023 des SCPI est négatif à -5,8 %.

Le taux d'occupation financier des SCPI s'améliore légèrement

Le taux d'occupation financier des SCPI atteint 93,3 % pour l'année 2023, un taux en légère progression par rapport à l'année 2022 (93,0%).

L'endettement des SCPI

En moyenne, l'endettement des SCPI représente près d'un cinquième (21,4 %) de l'actif net contre 18,5 % à la fin de l'année 2022, ce qui reste raisonnable au regard de la baisse des valeurs des patrimoines immobiliers entre fin 2022 et fin 2023.