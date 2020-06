Banques privées: à partir de quel niveau de revenu puis-je prétendre à leurs services?

El Nariz/Shutterstock / El Nariz

Avoir son propre banquier présente bien des avantages. Il peut délivrer des conseils personnalisés notamment en matière de patrimoine. Il offre un service sur-mesure et en connaissance de cause puisqu'il maîtrise l'ensemble des problématiques familiales de son client. Avoir un banquier privé n'est pas permis à tout le monde. Cependant ce type de service devient de plus en plus accessible et tend à se démocratiser.

Sommaire:

Un expert en finances et en patrimoine au service du client

Banque privée: un service haut de gamme qui se démocratise

Des banquiers privés digitaux

Un expert en finances et en patrimoine au service du client

La complexité des marchés financiers, du droit et de la fiscalité, rendent de plus en plus nécessaire le conseil en gestion en patrimoine. Les services proposés par les banques privées sont complets. Chaque banquier privé dispose en outre d'une connaissance fine de ses clients. Ce sont aussi des experts en marchés financiers. Ils peuvent proposer différentes solutions en fonction des besoins et de l'aversion au risque de chacun.

Banque privée: un service haut de gamme qui se démocratise

L'accès à des banquiers privés se généralise. Ces derniers ne se contentent plus d'intervenir auprès d'une clientèle fortunée. Ils agissent désormais aussi auprès d'une clientèle aisée.

Il n'y a pas à proprement parler de seuil en termes de revenu pour accéder à ce type de service. Il faut certes bien gagner sa vie. Certains fixent le seuil de la richesse à 4000 euros net par mois, d'autres à 10.000 euros.

Le banquier privé s'intéresse surtout au patrimoine disponible à gérer. Ainsi, les grandes banques françaises peuvent-elles proposer ce type de service dès qu'un client leur confie un patrimoine financier d'un montant de 150.000 euros à gérer et à placer sur les marchés financiers.

Pour des banques privées plus classiques comme les banquiers suisses présents à Paris, le seuil est bien plus élevé, il se situe à 1 million voire 2 millions d'euros. Dans tous les cas, l'offre de services est progressive et augmente en fonction des capitaux confiés.

Des banquiers privés digitaux

Cette forme de démocratisation va de pair avec la digitalisation. En effet, les banques privées mettent en place de nouveaux services reposant sur la digitalisation, comme la signature électronique, les reportings et l'accès aux informations sur les placements. Les échanges avec les banquiers privés ne se font plus forcément en présentiel. Ils peuvent se multiplier par mails. Cela explique leur capacité à être présents auprès d'une clientèle plus diverse.

Ce changement devrait encore s'accélérer avec l'émergence d'une nouvelle catégorie de banques privées: les néo-banques privées. Celles-ci sont encore plus accessibles, ainsi, il peut être possible dès 1000 euros de souscrire à des produits d'investissement en ligne, dès 10.000 euros à une sélection de fonds pour procéder à une allocation diversifiée et à partir de 100.000 ou 200.000 euros à des conseils personnalisés.

La digitalisation est en train de bouleverser le secteur de la gestion de patrimoine. Elle permet d'accéder plus facilement aux services d'un banquier privé et à des produits longtemps réservés aux investisseurs institutionnels.