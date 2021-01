Exonération et dégrèvement de la taxe d'habitation: ce qu'il faut savoir

En 2020, 80% des Français ont bénéficié d'un dégrèvement de 100% du montant de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

La suppression progressive de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale souhaitée par Emmanuel Macron s'est poursuivie en 2020. En 2020, 80% des Français ont bénéficié d'un dégrèvement de 100% de son montant. Les 20% de Français qui la paient encore en seront à leur tour exonérés à partir de 2023.

Sommaire:

Les redevables de la taxe d'habitation

En principe, vous êtes soumis à la taxe d'habitation pour le logement que vous occupez à titre de résidence principale le 1er janvier de l'année, en tant que propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Peu importe que vous déménagiez en cours d'année. Si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire, vous êtes également redevable de la taxe d'habitation pour ce second logement, que vous le vendiez en cours d'année ou que vous l'occupiez seulement quelques semaines par an.

Le logement au titre duquel vous êtes imposé doit être pourvu d'un ameublement suffisant pour en permettre l'occupation, qu'il soit sommaire, qu'il ne vous appartienne pas ou que certaines pièces ne soient pas meublées. En revanche, si le logement est vide, la taxe d'habitation n'est pas due. Mais, dans ce cas, s'il est situé dans une agglomération de plus de 50.000 habitants où l'offre locative est inférieure à la demande (zones dites "en tension locative"), vous pouvez être soumis à la taxe sur les logements vacants. Dans certaines communes, une surtaxe d'habitation s'applique aux résidences secondaires.

Les bénéficiaires du dégrèvement de 100%

La suppression progressive de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale est arrivée à son terme en 2020. Après un premier dégrèvement de 30% de son montant en 2018, puis un deuxième dégrèvement de 65% en 2019, 80% des Français ont bénéficié d'un dégrèvement de 100% en 2020. Ils n'ont donc plus rien à payer au titre de leur habitation principale (à l'exception de la taxe foncière, pour les propriétaires).

Vous êtes éligible au dégrèvement de 100% si votre revenu fiscal de référence (RFR) de 2019 (il est inscrit sur l'avis d'imposition que vous avez reçu en 2020) ne dépasse pas 27.706 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 8.209 euros pour les deux demi-parts suivantes et de 6.157 euros par demi-part supplémentaire. Si votre RFR de 2019 dépasse ces plafonds mais est inférieur ou égale à 8.732 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 8.722 euros pour les deux demi-parts suivantes et de 6.157 euros par demi-part supplémentaire, vous avez droit à un dégrèvement à un taux plus faible. Dans ce cas, le taux de 100% est affecté d'un coefficient de minoration, d'autant plus important que votre RFR est élevé. Vous restez alors redevable d'une partie de votre taxe d'habitation 2020.

Bon à savoir Le dégrèvement de taxe d'habitation applicable en 2020 est transformé en exonération définitive à partir de 2021. De ce fait, les foyers ayant droit au dégrèvement de 100% en 2020 bénéficient d'une exonération totale de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale à partir de 2021. Par ailleurs, les foyers ayant droit à un dégrèvement à un taux minoré en 2020 profitent d'une exonération partielle de taxe d'habitation en 2021 et en 2022, puis d'une exonération totale à partir de 2023.

La taxe d'habitation supprimée pour tous en 2023

Les 20% de Français les plus aisés ne sont pas concernés par le dégrèvement progressif de taxe d'habitation en vigueur depuis 2018. Ils ont donc payé 100% de la taxe afférente à leur résidence principale en 2020, comme c'était le cas en 2018 et en 2019.

En revanche, à partir de 2021, ils bénéficieront eux aussi de la suppression progressive de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale, quel que soit leur niveau de revenus. En pratique, ils auront droit à une exonération de 30% de son montant en 2021, suivie d'une exonération de 65% en 2022, puis d'une exonération totale à partir de 2023. Résultat, dans deux ans, plus aucun Français ne sera redevable de la taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. Seules resteront dues la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants.