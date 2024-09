Des Israéliens manifestent pour réclamer un cessez-le-feu et un accord sur les otages

information fournie par AFP Video • 02/09/2024 à 20:11

Des Israéliens se rassemblent à Tel Aviv pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, au lendemain de l'annonce par les troupes israéliennes de la récupération des corps de six otages dans un tunnel de Gaza. La pression monte lundi sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour obtenir la libération des otages retenus à Gaza, après la mort de six d'entre eux, le président américain Joe Biden l'accusant de ne pas faire assez pour conclure un accord en ce sens. IMAGES