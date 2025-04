Les sinistres climatiques ont moins pesé sur Groupama l'an dernier, bénéfice record

L'assureur français Groupama a publié vendredi un résultat net record pour 2024, de 961 millions d'euros, porté par un moindre impact des sinistres climatiques et son retrait de la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique Préfon.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"C'est le résultat le plus élevé de l'histoire du groupe", a salué lors d'une conférence de presse le directeur général de Groupama Thierry Martel.

Il est quasiment deux fois supérieur aux 510 millions d'euros engrangés en 2023.

Groupama a bénéficié d'une année 2024 plus clémente que les deux précédentes sur le plan des sinistres climatiques: la charge s'élève à 804 millions d'euros l'an dernier, contre 1,5 et 1,3 milliard d'euros en 2022 et 2023, respectivement.

L'assureur a aussi profité d'un accord avec CNP Assurances, contribuant à hauteur de 118 millions d'euros dans son résultat net: "on avait un quart de Préfon que l'on a rétrocédé à la CNP", a indiqué M. Martel.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 18,5 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 8,9% sur un an.

"On a un groupe qui fonctionne bien dans sa globalité", a estimé M. Martel.

Le nombres d'assurés est cependant orienté à la baisse dans les assurances automobile et multirisques habitation (MRH), de l'ordre de 1 à 2%, avec un repli concentré dans certaines régions qui ont fait l'objet d'un "nettoyage de portefeuille assez vigoureux", a indiqué le dirigeant.

Le ratio économique de solvabilité de l'assureur, indicateur clé qui permet de mesurer la solidité financière, a baissé à 185% fin 2024, comparé à 197% un an auparavant.

Groupama, acteur du marché chamboulé des collectivités locales, a par ailleurs résilié l'an dernier les contrats d'environ 160 communes. Il en conserve environ 20.000 en portefeuille.

M. Martel s'est défendu "de toute démarche de désengagement", citant des cas de communes résiliées puis reprises après discussions. Le nombre de collectivités sans assurance reste "extrêmement limité", selon lui.

L'assureur a également fait évoluer certaines conditions de ses contrats professionnels en Nouvelle-Calédonie, en retirant la garantie émeutes, après les violents évènements déclenchés en mai dernier, dans le sillage d'un projet de réforme du corps électoral calédonien, qui ont fait 15 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts.

Groupama revendique 12 millions de sociétaires et clients ainsi que 32.000 collaborateurs à travers le monde.