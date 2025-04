Zirmin Zocchetto (PDG de Payfit) : "Notre mission est de simplifier la vie des entrepreneurs !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/04/2025 à 14:00

Payfit, licorne spécialisée dans la gestion de la paie et les logiciels HR, fête ses 10 ans cette année. Décryptage de la transformation et de la stratégie de développement ce champion français de la tech avec son PDG et cofondateur Firmin Zocchetto, invité de l'émission Ecorama du 3 avril 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com