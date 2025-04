Défense et "économie de demain" : Macron promet un "rapprochement historique entre France et Indonésie

La coopération vise notamment les activités "dans le secteur des métaux critiques" et de la transition énergétique.

Emmanuel Macron et Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie, en juillet 2024, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La France va renforcer ses liens en "matière de défense et d'économie" avec l'Indonésie à l'occasion d'une visite du président Emmanuel Macron fin mai dans ce pays, a annoncé vendredi 4 avril ce dernier, promettant un "rapprochement historique".

"Nous avons décidé de renforcer la relation entre nos pays avec des projets ambitieux et structurants", a écrit le chef de l'Etat français sur le réseau social X, à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue indonésien Prabowo Subianto.

La France et l'Europe veulent bâtir "l'économie de demain" avec l'Indonésie, vaste archipel de 280 millions d'habitants, notamment "dans le secteur des métaux critiques, et en soutenant la transition énergétique", a détaillé le président Macron. Les deux pays entendent aussi développer leurs liens scientifiques et culturels ainsi que leurs échanges universaires.

L'Indonésie est également un partenaire dans la recherche de la paix au Moyen-Orient, notamment en vue de la conférence sur Gaza, coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, qui se tiendra en juin à New York, a souligné M. Macron. "L’avenir se construit à travers des partenariats solides, un commerce ouvert et une vision commune", a-t-il martelé, au moment même où le président américain Donald Trump s'engage sur le chemin inverse.

Pays client du Rafale

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu s'est déjà rendu en janvier à Jakarta afin d'approfondir le partenariat de défense entre les deux pays, qui célèbrent cette année les 75 ans de leurs relations diplomatiques.

En 2022, l'Indonésie a passé commande de 42 avions de combat Rafale pour 8,1 milliards de dollars (près de 7,1 milliards d'euros) et négocié l'acquisition de deux sous-marins Scorpène. L'Indonésie, plus grand pays d'Asie du Sud-Est, qui cultive sa position de non-aligné mais a récemment intégré le groupe des Brics, cherche à diversifier ses alliances face à une hausse des tensions dans la région, notamment entre la Chine et les Etats-Unis.