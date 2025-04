Dans un logement classé G, se chauffer coûte quatre fois plus cher que dans un logement A

Une mauvaise isolation fait exploser les dépenses de chauffage. (illustration) (BOOM / Pexels)

Selon une étude publiée par l’Insee ce jeudi 3 avril , à confort thermique équivalent, les factures énergétiques des logements G étaient en moyenne quatre fois supérieures à celles des biens classés A en 2021.

Des écarts importants

Ce constat est vrai « bien que les logements notés A soient nettement plus grands que ceux classés G » en moyenne, précise l’Institut. Ainsi, pour un logement classé A au DPE, on a une facture énergétique annuelle moyenne de 732 euros pour une superficie moyenne de 120 m². Pour les logements E, on passe à 2 012 euros de dépenses actuelles, pour une superficie moyenne réduite à 86 m².

L’écart est encore plus important pour les logements F et G. Les dépenses annuelles moyennes y atteignent respectivement 2 472 euros et 2 873 euros, malgré des superficies moyennes bien plus réduites, de 84 m² et 74 m².

4,8 millions de ménages en vulnérabilité énergétique

Assez logiquement, l'étude établit que 71 % des 4,8 millions de ménages en vulnérabilité énergétique en France occupent un logement classé E, F ou G. Ces ménages sont davantage amenés à devoir choisir entre se chauffer et dépenser leur argent ailleurs.

Parmi eux, la moitié sont composés de personnes seules âgées de plus de 60 ans et 9,2 % sont des familles monoparentales. Enfin, 18,3 % des propriétaires occupants sont vulnérables énergétiquement, contre 16 % des locataires.