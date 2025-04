Rail: face au monopole d'Eurostar, des incitations financières pour doper le trafic

L'entreprise britannique London St. Pancras Highspeed, qui exploite la ligne à grande vitesse reliant Londres au continent européen via le tunnel sous la Manche, a annoncé vendredi des incitations financières aux transporteurs ferroviaires pour doper le trafic et la concurrence face au monopole d'Eurostar.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Cette initiative "encouragera les exploitants ferroviaires", y compris Eurostar, "à introduire de nouveaux services, à lancer de nouvelles destinations, à s'arrêter dans des gares intermédiaires, à déployer du matériel roulant neuf et à augmenter le volume de passagers", résume l'entreprise dans un communiqué.

"Actuellement, la ligne à grande vitesse qui relie (la gare de) Londres St. Pancras au tunnel sous la Manche à Folkestone fonctionne à 50% de sa capacité", rappelle l'entreprise, qui espère lancer son programme le 30 mai, après une consultation publique.

Un porte-parole du groupe britannique Virgin, intéressé par l'exploitation de la ligne, a salué vendredi une annonce qui "stimule la concurrence sur la ligne transmanche" et "permet à Virgin d'accélérer encore ses projets".

Virgin a annoncé le 10 mars son intention de lever 700 millions de livres avec l'objectif d'ouvrir d'ici 2029 une offre concurrente à l'Eurostar, seul à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche reliant Londres au continent, et dont les tarifs sont critiqués.

Eurostar a dit de son côté à l'AFP accueillir "favorablement toutes les mesures permettant des voyages internationaux plus durables et soutenant [ses] projets de développement", rappelant son investissement dans une nouvelle flotte de 50 trains et son objectif de transporter 30 millions de passagers.

Plusieurs autres exploitants se sont dits intéressés par la possibilité d'ouvrir un service ferroviaire sur cette ligne, dont l'espagnole Evolyn et la néerlandaise Heuro.

Un rapport indépendant, dont les conclusions ont été publiées lundi, remarquait que le dépôt de l'Eurostar à Londres était en capacité d'accueillir des trains supplémentaires.

Selon le programme annoncé vendredi, les exploitants ferroviaires proposant de nouveaux services, y compris Eurostar s'il augmente la cadence, pourraient bénéficier de réductions allant jusqu'à 50% la première année, 40% la deuxième année et 30% la troisième année sur les frais payés pour utiliser la ligne.

Ils pourraient bénéficier, en outre, d'une incitation financière pour accroître le volume de passagers. Le total représenterait un coup de pouce de l'ordre de 40 à 60 millions de livres sur trois ans pour un opérateur ferroviaire, selon les estimations de St. Pancras Highspeed.