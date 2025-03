La ministre de la Sécurité intérieure américaine Kristi Noem arrive au Mexique

information fournie par AFP Video • 29/03/2025 à 10:28

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, est accueillie par le ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Ramón de la Fuente, à son arrivée pour une visite officielle, la dernière étape d'une tournée régionale au cours de laquelle elle a également visité la Colombie et le Salvador. La responsable de la sécurité intérieure doit également rencontrer la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a déclaré plus tôt lors d'une conférence de presse que la sécurité et la migration seraient les principaux sujets à l'ordre du jour de leur rencontre. IMAGES