Familles monoparentales: quels sont vos avantages fiscaux?

Si les familles monoparentales sont davantage touchées par la précarité que les autres familles et ne paient à ce titre pas d'impôts sur le revenu, celles qui en sont redevables peuvent bénéficier d'avantages spécifiques bienvenus.

Familles monoparentales, en augmentation depuis 10 ans

Famille monoparentale: une demi-part supplémentaire pour diminuer les impôts dus

Des aides pour la famille monoparentale et parent isolé

Des réductions pour certains frais engagés par les familles qui avantagent les parents isolés

Le nombre de familles monoparentales ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre. Selon les dernières statistiques de l'INSEE, elles représentaient 22,8% des familles avec un/des enfants mineurs en 2015 contre 21,2% en 2010. La majorité d'entre elles, soit plus de 19%, ont à leur tête une femme.

Les familles les plus précaires peuvent bénéficier de nombreuses aides. Elles sont versées essentiellement par les Caisses d'allocations familiales (Caf). Mais toutes les familles monoparentales ne sont pas dans le dénuement. Certaines disposent de revenus conséquents. Pour autant, le législateur prend en compte leurs difficultés en proposant des aides fiscales.

Toutes les familles monoparentales disposent d'une aide fiscale sous la forme d'une demi-part supplémentaire. Les parts fiscales sont une composante du système du quotient familial. Ce dernier consiste à prendre en compte la composition du foyer pour calculer l'impôt. Cela signifie concrètement que le revenu imposable est divisé par un nombre de parts fiscales afin de déterminer le montant final de l'impôt.

Par conséquent, mécaniquement, plus le nombre de parts fiscales dans un foyer fiscal est élevé, plus l'impôt diminue pour un même revenu. Chaque individu a droit à une part fiscale, en présence d'enfants. Les deux premiers sont comptés chacun pour une demi-part (0,5 part), puis pour une part chacun à partir du troisième.

En plus, une demi-part entière au premier enfant est attribuée aux parents isolés. S'ils possèdent un enfant à charge, ils disposeront alors de 2 parts fiscales. Pour deux, ils posséderont 2,5 parts fiscales. Et, à partir du troisième, comme pour les autres familles, chaque enfant compte pour une part. Cette demi-part supplémentaire est un avantage non négligeable permettant de diminuer l'impôt. Pour en bénéficier, il faut cocher dans la déclaration d'impôt: la case T.

À la demi-part supplémentaire s'ajoutent des réductions d'impôts. Toutes les familles peuvent bénéficier de réductions d'impôts pour les gardes d'enfants. Un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses engagées est attribué quand les enfants de moins de 6 ans sont gardés hors du domicile dans une crèche, une garderie ou par une assistante maternelle agréée. Il est également possible d'obtenir ce même crédit d'impôt équivalant à 50% des dépenses (salaires plus cotisations sociales) pour les services d'une assistante maternelle à domicile.

Ces dépenses sont prises en compte dans la limite de 12.000 euros. Ce plafond vaut pour chaque foyer fiscal. Par conséquent, un couple marié comme un parent isolé bénéficiera de ce même plafond, ce qui avantage les parents isolés. Les cours particuliers ou encore les frais liés à l'intervention d'une baby-sitter, pour des enfants de plus de 6 ans, peuvent s'inclure dans ce même crédit d'impôt. Là encore, il porte sur la moitié des sommes engagées, quelle que soit la composition du foyer fiscal.

Enfin, quand les enfants rattachés au foyer fiscal poursuivent des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé, il est possible de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Son montant équivaut à 61 euros par enfant au collège, 153 euros par enfant au lycée et 183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Toutes ces dispositions, qu'il s'agisse de la demi-part supplémentaire ou encore de la prise en compte des frais engagés, permettent aux femmes seules avec enfant(s) de bénéficier d'un allègement de la fiscalité.