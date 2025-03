Prêt personnel : BoursoBank classée banque la moins chère en 2024 !

BoursoBank est classée banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024 (Crédits: Adobe Stock)

La 4e édition du palmarès des banques les moins chères pour le prêt personnel place BoursoBank sur la première marche du podium en tant que banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024. C'est également l'occasion de dresser un bilan positif de l'année passée pour l'ensemble du marché du prêt personnel, marquée par une stabilisation des taux et le retour des offres promotionnelles !

2024 s'achève sur une note positive pour le marché du prêt personnel

Après une année 2023 chahutée, le marché du prêt personnel s'est stabilisé en 2024 avec notamment la fin de la hausse des taux.

Bien qu'au cours de l'année, l'encours global de prêts personnels se soit érodé de -0,8% et s'établisse à 96,1 milliards d'euros à la fin du 3e trimestre (1), 2024 s'est terminée sur une note positive puisqu'en cumul à fin octobre, la production de crédits amortissables était en hausse de +1,4% par rapport à la même période sur 2023 (2).

«2023 n'avait pas été une bonne année pour le prêt personnel, avec une forte hausse des taux d'intérêt, l'inflation et un certain attentisme des consommateurs qui ont préféré reporter certains projets au vu du contexte incertain, analyse Sergio Monteiro, directeur de Squirrel at Work. 2024 est une année de stabilisation des taux et de l'inflation.»

Autre fait notable, indicateur d'un marché qui se redynamise : le retour en 2024 des taux promotionnels pour de nombreuses banques, c'est-à-dire des taux de prêts personnels proposés ponctuellement à certains moments clés de l'année comme par exemple :

«Avec la stabilisation des taux et un retour de la fixation du taux d'usure à un rythme trimestriel, les banques ont plus de visibilité et 2024 marque le retour du marché à un rythme séquencé par des temps forts commerciaux avec des taux promotionnels. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs car en comparant bien ils peuvent bénéficier à certains moments de bonnes promotions et ainsi faire des économies», ajoute Sergio Monteiro.

Quels ont été les projets des emprunteurs en 2024 ?

L'analyse des simulations de crédits réalisées par les internautes sur le site CheckmonCredit.fr (3) permet d'avoir une vision globale des projets qui ont animés les emprunteurs potentiels en 2024.

55% des comparaisons de prêt personnel réalisées sur le site CheckmonCredit.fr concernaient des projets automobiles : l'achat potentiel d'un véhicule d'occasion a généré deux tiers des recherches faites dans la thématique auto.

31% des comparaisons de prêt personnel ont concerné des projets divers comme un voyage, le mariage, l'achat d'équipements, etc.

14% des comparaisons concernent les prêts travaux de tous types, y compris la rénovation énergétique des logements, thématique qui devrait encore prendre de l'ampleur en 2025 au vu de l'importance croissante de la notation DPE dans les transactions immobilières.

Les prêts éco-responsables, catégorie qui rassemble aussi bien les crédits dédiés à la rénovation énergétique que les financements réservés aux véhicules électriques ou hybrides, enregistrent une hausse notable et représentent désormais 7% de toutes les comparaisons, contre 2% seulement en 2023.

Bon à savoir : Les simulations de prêt réalisées sur le site CheckmonCredit.fr sont d'un montant moyen de 18 419 euros (+3,3% par rapport à 2023) pour une durée moyenne de 57 mois.

Quelles sont les banques qui se sont démarquées en 2024 ?

Le site CheckmonCredit.fr, en collaboration avec Squirrel at Work a établi le palmarès des banques les moins chères sur le prêt personnel en 2024 (4).

Pour cela, un classement a été effectué chaque semaine à partir des TAEG (Taux annuel effectif global) proposés par les banques pour des simulations de projets de prêt personnel comme l'achat d'un véhicule, de travaux de rénovation énergétique, de travaux hors rénovation énergétique, etc.

Bon à savoir : au total, ce sont 2,99 millions de simulations de prêt personnel qui ont été analysées sur l'année pour comparer entre elles les différentes banques observées.

En fonction de leurs résultats, les 5 meilleurs établissements se sont vus chaque semaine attribuer des points : 5 points pour le numéro 1, 4 points pour le numéro 2, etc.

Le palmarès annuel reprend les banques ayant cumulé le plus de points au cours de l'année et qui sont de fait celles ayant proposés régulièrement les taux les plus bas en simulation de prêt.

BoursoBank se classe numéro 1 du palmarès des banques les moins chères sur le prêt personnel en 2024 (4).

Comment expliquer le succès de BoursoBank, classée banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024 ?

Tout au long de l'année 2024, BoursoBank est l'établissement qui a cumulé le plus de points selon la méthode de calcul du palmarès, et termine logiquement en tête des banques les moins chères en matière de prêt personnel (4).

«Au global, BoursoBank a maintenu un écart très conséquent avec ses concurrents tout au long de l'année, analyse Sergio Monteiro. Les taux de BoursoBank se sont maintenus à des niveaux très compétitifs sur l'ensemble des projets (auto, travaux, projets éco-responsables et prêts personnels divers), des montants et des maturités, et ce même en dehors des temps forts commerciaux.»

Qu'est-ce que le prêt personnel BoursoBank ?

Le prêt personnel BoursoBank (5), c'est :

Des taux qui hissent BoursoBank à la place de banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024 (1).

Le financement de projets de rénovation, de travaux, d'achat de véhicules neufs ou d'occasion, pour des montants de 3.000 à 75.000 € et des durées de 12 et 120 mois pour les clients BoursoBank.

Une réduction supplémentaire de 1,20% sur le taux débiteur pour l'achat d'un véhicule électrique avec carte grise ou pour l'installation d'une borne de recharge (6).

0 € de frais de dossier.

0 € de frais de remboursement partiel ou total (7).

La possibilité de report ou suspension d'échéances sans frais.

Aucune domiciliation de revenus exigée.

Possibilité de détenir deux prêts personnels simultanément.

Pas de facture d'achat demandée pour les projets < 30.000 €.

Réponse définitive en temps réel pour les projets < 30.000 € (8).

