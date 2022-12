L'essentiel de la semaine : combien coûte l'absence de compteur Linky ? Quand sera versé la prime de Noël ? Les taux des crédits immobiliers continuent à grimper

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La collecte nette en assurance-vie affiche une baisse de 300 millions d'euros en octobre 2022. Les taux des crédits immobiliers poursuivent leur remontée. La prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre 2022 à certains bénéficiaires de minima sociaux. Le bonus réparation sera lancé mi-décembre 2022. Le guichet dédié au chèque bois énergie ouvrira à partir du 22 décembre 2022. Le dernier prélèvement du solde de l'impôt sur le revenu est prévu le 27 décembre 2022. À partir de 2023, l'absence d'un compteur Linky pourra coûter près de 50 euros par an.

Sommaire:

Assurance-vie: collecte nette négative en octobre 2022

Crédit immobilier: les taux poursuivent leur remontée

Noël 2022: la prime exceptionnelle de fin d'année versée mi-décembre

Une aide pour faire réparer ses appareils électriques et électroniques

Chèque bois énergie: ouverture du guichet le 22 décembre 2022

Impôt sur le revenu: dernier solde le 27 décembre 2022

L'absence de compteur Linky peut coûter près de 50 euros par an

Assurance-vie: collecte nette négative en octobre 2022

L' assurance-vie a enregistré une collecte nette négative en octobre 2022, à −300 millions d'euros, contre +500 millions d'euros le mois précédent, selon les chiffres publiés par la fédération France Assureurs. Depuis le début de l'année 2022, la collecte nette reste positive (+12,3 milliards d'euros), mais moindre que celle de 2021 au cours de la même période. Sur les supports en unités de compte , elle atteint son plus haut niveau jamais enregistré (+29,4 milliards d'euros). Le contexte économique marqué par une forte inflation et par la remontée des taux d'intérêt «explique en bonne partie la collecte nette légèrement négative de l'assurance-vie en octobre», indique Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Crédit immobilier: les taux poursuivent leur remontée

Après avoir franchi la barre des 2% en octobre 2022 pour la première fois depuis 2016, le taux moyen des crédits immobiliers (hors assurance) a poursuivi sa hausse en novembre 2022, s'affichant à 2,25%, selon les données publiées par l'Observatoire Crédit Logement/CSA. Dans un contexte où les conditions économiques sont dégradées, la chute de la production de crédits immobiliers s'est poursuivie avec une baisse de 37,3% du nombre de prêts accordés entre septembre et novembre 2022 (trimestriel glissant). Quant à la durée des prêts octroyés, elle continue son allongement, s'établissant en moyenne à 248 mois en novembre 2022, un niveau jamais observé par le passé.

Noël 2022: la prime exceptionnelle de fin d'année versée mi-décembre

La prime exceptionnelle de fin d'année, dite «prime de Noël», sera versée à partir du 15 décembre 2022 à certains bénéficiaires de minima sociaux ( revenu de solidarité active , allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite, etc.). Cette prime est versée par Pôle emploi, la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) en fonction du statut des bénéficiaires. Son montant de base est de 152,45 euros pour une personne seule, mais elle peut être plus élevée en fonction de la composition du foyer. Attribuée chaque année depuis 1998, la prime de Noël concerne quelque 2,3 millions de ménages.

Une aide pour faire réparer ses appareils électriques et électroniques

À partir du 15 décembre 2022, une aide sera disponible dans le cadre de la réparation d'une trentaine de catégories d'appareils électriques et électroniques n'étant plus sous garantie . Ce «bonus réparation» se présente sous la forme d'un forfait compris entre 10 et 45 euros, représentant environ 20% de la facture de réparation selon le type d'appareil. Les particuliers souhaitant en bénéficier devront faire appel à un réparateur agréé participant au dispositif. L'objectif de ce bonus est d'augmenter de 20% par an le nombre de réparations et d'allonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques , 90% des pannes n'étant aujourd'hui pas réparées.

Chèque bois énergie: ouverture du guichet le 22 décembre 2022

L'aide prévue pour les ménages se chauffant au bois sera destinée à ceux dont les revenus mensuels ne dépassent pas un certain plafond, à savoir 2.260 euros pour une personne seule et 4.750 euros pour un couple avec deux enfants. Le montant du chèque sera de 50 à 200 euros, en fonction des revenus. Un guichet dédié ouvrira le 22 décembre 2022 sur le site chequenergie.gouv.fr. Plus de 3 millions de Français se chauffent au bois, notamment grâce à des chaudières à granulés, selon les données de l'Agence de la transition écologique (Ademe).

Impôt sur le revenu: dernier solde le 27 décembre 2022

Les contribuables dont le prélèvement à la source n'a pas été suffisant en 2021 et dont le solde d'impôt était supérieur à 300 euros vont être prélevés de la dernière échéance le 27 décembre 2022. Le paiement des soldes supérieurs à 300 euros a en effet été étalé en quatre prélèvements entre septembre et décembre 2022. En cas d'erreur, le service de correction de la déclaration des revenus de 2021 est encore ouvert pour quelques jours avant de clôturer le 14 décembre 2022. Pour l'utiliser, les contribuables doivent se rendre sur leur espace particulier du site internet des impôts et aller à la rubrique «Corriger ma déclaration en ligne». Au-delà de cette date, il faudra envoyer une correction papier.

L'absence de compteur Linky peut coûter près de 50 euros par an

À partir de 2023, les ménages ayant refusé l'installation du compteur Linky et n'ayant pas communiqué au moins un relevé d'index de consommation au cours des 12 derniers mois devront payer une indemnité de 8,30 euros tous les deux mois pour couvrir ce service, signale le site service-public.fr. Les ménages dotés d'un compteur ancienne génération et communiquant un auto-relevé de leur consommation au moins une fois par an à Enedis bénéficient encore de la gratuité de ce service jusqu'en décembre 2024. Ensuite, ce service sera facturé à tous ceux n'étant pas équipés d'un Linky, sauf si la pose de ce compteur est impossible pour des raisons techniques.