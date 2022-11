L’assurance-vie fait un pas vers la finance durable en 2022

Assurance-vie: les fonds ESG peuvent-ils surperformer les fonds classiques?

De plus, les performances des fonds ISR s’avèrent supérieures à celles des fonds classiques. En effet, l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) a publié en avril 2022 son quatrième rapport statistique annuel sur le coût et la performance des produits d’investissement. Selon ce rapport, les placements OPCVM dotés d’une stratégie Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) ont délivré des rendements supérieurs entre 2010 et 2020 à ceux de leurs homologues non-ESG. De plus, les fonds d’actions, d’obligations et mixtes ESG avaient globalement un coût inférieur à ceux des fonds non-ESG.

En France, il n’existe pas d’études spécifiques sur les performances des fonds ESG par rapport aux fonds classiques en matière d’assurance-vie. Néanmoins, des tendances se dessinent et les critères de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) semblent prendre de plus en plus d’importance dans les consciences. Les souscripteurs sont à la recherche de sens pour leurs placements, surtout depuis la crise sanitaire de la Covid-19.