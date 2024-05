Impôts 2024. Déduction des frais de repas : comment ça marche et quels sont les montants cette année ?

Pour l'imposition des revenus 2023, la valeur d'un repas pris au foyer est de 5,20 euros. (Edar / Pixabay)

Lorsque l’on exerce une activité professionnelle, que l’on soit salarié ou travailleur indépendant, on est parfois contraint de prendre certains repas hors de chez soi ; ce qui représente des dépenses. En compensation, il est possible de déduire les frais supplémentaires engagés, par rapport au prix d’un repas à domicile, de ses revenus imposables sur sa déclaration de revenus, comme l’explique le site des impôts .

Quels frais déductibles ?

Tout d’abord, cette option ne concerne que certains travailleurs. En effet, les impôts proposent un abattement de 10 % automatique sur les salaires pour frais professionnels. Rien n’est alors à remplir. Mais si le contribuable estime que ces frais ont dépassé cette déduction automatique, il est possible d’opter pour le dispositif des frais réels. Il faut ici remplir les cases 1AK à 1DK de la déclaration d’impôts, et conserver le montant préinscrit dans les lignes 1AJ à 1DJ, précise l'administration fiscale .

Dans les faits, les frais de repas déductibles concernent alors les dépenses qui ont été nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle et qui ne pouvaient pas se substituer à un repas pris à la maison. C’est le cas lorsqu’il n’est pas possible de faire un trajet entre le domicile et le lieu de travail durant sa pause, lors d’un déplacement professionnel, ou en cas de repas d’affaires.

Quelle déduction ?

Le dispositif permet ainsi de déduire les frais engagés par rapport au prix d'un repas pris à domicile. Ce dernier est évalué chaque année par l’administration fiscale et est de 5,20 euros pour l'imposition des revenus 2023. Pour les impôts, le montant maximal de frais de repas admis en déduction par jour est de 15 euros, pour un plafond d’exonération à 20,20 euros. En clair, un travailleur qui a payé 12 euros son repas n’aura que 6,80 euros à payer.

Ce système peut tout autant s’appliquer si le salarié dispose ou non d’un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité. Mais dans tous les cas, ces frais de repas doivent être justifiés, à l’aide par exemple de factures à conserver pendant trois ans, et doivent être raisonnables. Sans justificatifs, les frais supplémentaires sont évalués à 5,20 euros. À noter qu’il faut par ailleurs soustraire des frais supplémentaires le montant de tickets-restaurant financé par l’employeur.