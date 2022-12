L'essentiel de la semaine : avec la remontée des taux les PEL redeviennent-ils intéressants ? Bientôt plus de transparence sur les frais en assurance-vie ? Augmentation de 12% du prix du passe Navigo

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Les plans d'épargne logement ouverts à partir du 1er janvier 2023 offriront une rémunération de 2%. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé les assureurs à plus de transparence sur la tarification de leurs contrats d'assurance-vie. L'indemnité carburant de 100 euros pourra être demandée dès le début de l'année 2023. Le taux du Livret A va progresser au 1er février 2023. Les tarifs des péages d'autoroute augmenteront de près de 5% en 2023. L'agrandissement de la résidence principale ouvre droit au déblocage de l'épargne salariale à condition que la construction soit contiguë au logement. Le prix du passe Navigo mensuel passe de 75,20 euros à 84,10 euros au 1er janvier 2023.

Sommaire:

Plan d'épargne logement: le taux relevé à 2%

Assurance-vie: le régulateur demande plus de transparence

Indemnité carburant 2023: comment l'obtenir?

Livret A: nouvelle hausse du taux au 1er février 2023

Inflation: les tarifs des péages augmenteront de près de 5% en 2023

Déblocage anticipé de l'épargne salariale: rappel des règles

Transports: le passe Navigo mensuel augmente de 12%

Plan d'épargne logement: le taux relevé à 2%

Le taux du plan d'épargne logement (PEL) passera de 1% à 2% le 1er janvier 2023. Cette revalorisation concerne les PEL ouverts à partir de cette date et non le stock existant . C'est la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l'an 2000. «C'est un nouveau soutien à l'épargne des Français après la hausse des taux du Livret A et du livret de développement durable et solidaire, à 2%, et du livret d'épargne populaire, à 4,6%», a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Le PEL est un compte réglementé permettant de constituer une épargne en vue du financement d'un logement destiné à l'habitation principale (achat, construction ou financement de travaux).

Assurance-vie: le régulateur demande plus de transparence

Lors de sa conférence annuelle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé les assureurs à plus de transparence sur la tarification de leurs contrats, notamment en ce qui concerne les unités de compte (UC). En réponse, la fédération France Assureurs a invité ses membres à renforcer l'examen des UC et de leurs frais. Attachée à ce que l'assurance-vie demeure durablement le placement préféré des Français , la profession «souhaite renforcer la vigilance concernant le référencement des unités de compte supports des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels au bénéfice des assurés», a fait savoir France Assureurs.

Indemnité carburant 2023: comment l'obtenir?

En 2023, une indemnité de 100 euros adressée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes prendra le relais de la remise à la pompe pour tous. Les personnes éligibles ( revenus annuels inférieurs ou égaux au niveau de vie médian, soit jusqu'à 22.040 euros) peuvent en faire la demande sur leur espace personnel du site des impôts dès le début de l'année 2023. Elles devront renseigner leur plaque d'immatriculation et remplir une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Cette indemnité est versée par personne et non par foyer: un couple pourra donc bénéficier de 200 euros d'aide.

Livret A: nouvelle hausse du taux au 1er février 2023

Le taux du Livret A sera relevé au 1er février 2023, a indiqué le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur France Info. Il n'a pas précisé de chiffre car le calcul sera effectué à la mi-janvier 2023 par les services de la Banque de France. En effet, cette institution calcule le taux du Livret A le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année et peut aussi proposer des révisions exceptionnelles deux fois par an, pour une application au 1er mai et au 1er novembre. Le Livret A a connu deux relèvements en 2022, de 0,5% à 1% le 1er février 2022 et de 1% à 2% le 1er août 2022. À fin octobre 2022, l'encours total sur ce livret défiscalisé se chiffrait à 343,4 milliards d'euros.

Inflation: les tarifs des péages augmenteront de près de 5% en 2023

Les tarifs des péages d'autoroute augmenteront de 4,75% en moyenne en 2023, après une hausse de 2% en 2022, a annoncé le ministère des Transports. Cette augmentation découle de l'application des contrats conclus entre l'État et les sociétés concessionnaires, prévoyant une hausse égale à 70% de l'inflation hors tabac. Sur la période de référence concernée (octobre 2021 à octobre 2022), l'inflation s'est établie à 6,33%. Les usagers disposant d'un véhicule électrique pourront bénéficier d'une réduction de 5% sur leurs tarifs pendant toute l'année 2023 sur les réseaux des groupes APRR-AREA et SANEF-SAPN, ce qui annulera, pour eux, la hausse des tarifs.

Déblocage anticipé de l'épargne salariale: rappel des règles

L'agrandissement de la résidence principale est un motif permettant de débloquer son épargne salariale. Toutefois, la construction doit être attenante à la résidence principale pour ouvrir ce droit, rappelle le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un billet publié sur son blog. Les constructions de type studio de jardin, qui attirent de plus en plus les ménages souhaitant disposer d'un espace de vie complémentaire (pour accueillir un parent vieillissant, installer un enfant dont les études se prolongent ou aménager un bureau) ne permettent pas le déblocage anticipé de l' épargne salariale , précise le médiateur, observant que beaucoup d'épargnants ignorent cette particularité.

Transports: le passe Navigo mensuel augmente de 12%

En raison de l' inflation , notamment sur les prix de l'énergie, les tarifs des titres de transports en commun en Île-de-France vont augmenter en 2023. Le prix du passe Navigo passe ainsi de 75,20 euros à 84,10 euros par mois, soit une hausse de près de 12%. Pour la semaine, il passe de 22,80 euros à 30 euros, soit plus de 31% d'augmentation. Le tarif du forfait Imagine R (scolaires et étudiants de moins de 26 ans) passera quant à lui de 342 euros à 365 euros lors de la prochaine rentrée scolaire en septembre 2023. Compte tenu de cette forte hausse, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé aux employeurs publics et privés d'augmenter la prise en charge du coût du passe Navigo à 75%.