Comment investir l’épargne constituée pendant la crise sanitaire de la Covid-19?

Les Français ont constitué une épargne importante pendant la crise sanitaire de la Covid-19 crédit photo : GettyImages

Pendant la crise sanitaire, de nombreux Français se sont constitué un petit pécule. Ces économies engendrées par les confinements, ce capital dort encore sur de nombreux comptes courants non rémunérateurs. Que faire aujourd’hui de son “épargne Covid” ?

Sommaire:

L’épargne Covid des Français

Immobilier

SCPI de rendement

Investir dans les parkings

Assurance-vie

Plan d’épargne retraite (PER)

L’épargne Covid des Français

C’est un record. Selon les données de la Banque de France datée de juillet 2021, les Français ont épargné près de 142 milliards d’euros de plus qu’en temps normal entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021. Une “épargne Covid”, stockée la plupart du temps sur des comptes courants. Comme le rappelle une note de la Banque centrale, le surplus d‘épargne aurait été constitué lors des mois de confinement en 2020, c’est-à-dire en mars, avril, mai et novembre et «son accumulation s’est poursuivie au premier trimestre 2021», précise le document. Une manne qui pourrait permettre à bien des Français d’investir dans de nouveaux placements.

Immobilier

Ces économies forcées peuvent ainsi permettre à certains d’ investir dans l’immobilier , plus particulièrement dans l’ancien. Les risques y sont relativement faibles et les niveaux de rentabilité avant charges et impôts peuvent atteindre selon les villes 3% à 6%. Les investisseurs visent en majorité les centres des villes moyennes comme Le Mans, Orléans, Caen. Les plus aguerris vont jusqu’à chercher du côté de la périphérie des métropoles afin de dégager des rendements proches des 10%.

Le secteur va bénéficier, dès 2022, d’une nouvelle version du dispositif Louer Abordable, ex-Cosse ancien. Il permettra de profiter d’une baisse d’impôt alignée sur la baisse des loyers que le bailleur accordera à son locataire. Si le loyer est minoré de 15% par rapport au prix du marché, l‘investisseur percevra une baisse d’impôt de 15%. Si la baisse est de 30%, la ristourne fiscale sera de 35% et ainsi de suite, quel que soit le lieu où le bien se situe. Attention, toutefois, à bien tenir compte des travaux financés et à l’étiquette Énergie du bien avant d’investir. La Loi Climat & Résilience va interdire, dès 2025, la mise en location des passoires énergétiques (logements classés G), soit 600.000 biens en France.

SCPI de rendement

Avec un rendement moyen au 3e trimestre 2021 estimé à 4,20%, les Sociétés Civiles de Placement immobilier (SCPI) , ces fonds investis en murs d’entreprises, de commerces, d’hôtels ou d’entrepôts, résistent à la crise même dans le tertiaire. Reste à jouer la carte de la diversification pour limiter les risques, non seulement entre les différents secteurs, mais également à travers un portefeuille composé d’actifs parisiens et régionaux, français et internationaux.

Parmi les segments porteurs, les SCPI spécialisées dans le résidentiel, comme Kyaneos Pierre et celles tournées vers la logistique telles qu’ActivImmo tirent leur épingle du jeu avec des rendements qui dépassent de peu les 6%. Même constat pour les SCPI de santé qui sortent du lot en 2021 et devraient poursuivre leur ascension comme Pierval Santé, Primovie ou la Foncière des Praticiens.

Enfin, il peut être intéressant de jeter un œil sur les SCPI labellisées ISR (Investissement Social et Responsable) dont les actifs sont choisis par les sociétés de gestion en fonction d’un cahier des charges très détaillé, comme Épargne Pierre ou Primopierre. Non seulement l’immobilier acheté est aux dernières normes, mais les investisseurs sont également assurés que leur patrimoine va se valoriser dans le temps.

Investir dans les parkings

Idéal pour les primo-investisseurs, le marché de la place de parking fait preuve d’une grande stabilité et permet, selon les villes, de dégager des rendements qui oscillent entre 4,5% et 6,5% net d’impôt. Une place en extérieur dans une grande ville coûte entre 5.000 euros et 6.000 euros. Une place en sous-sol est estimée à 10.000 euros.

Mais le plus intéressant est de se tourner vers les box qui servent également de lieu de stockage pour les locataires. Un box en extérieur coûte entre 13.000 euros et 14.000 euros et un box intérieur entre 17.000 euros et 18.000 euros. Outre les prix modérés et les rendements élevés, l’avantage de la place de parking est que les baux sont régis par le Code civil. Bien plus souples que dans l’immobilier, ils permettent d’échapper au plafonnement des loyers et de mettre fin au contrat à tout moment, sans avoir à motiver sa décision.

Assurance-vie

C’est l’un des placements préférés des Français. Avec plus de 1.789 milliards d’euros d’en-cours à la fin de l’année 2020, l’ assurance-vie se porte toujours bien. Le cadre fiscal de cet actif y est pour beaucoup. L’imposition des intérêts engendrés par l’assurance-vie est dégressive et se fait au fil du temps. Sans oublier la possibilité de transmettre un capital aux bénéficiaires de son choix sans droits de succession. Les investisseurs ont le choix entre les fonds en euros, gérés directement par la compagnie d’assurances et qui permet de garantir le capital investi tout en profitant d’un rendement supérieur à celui du Livret A. Ce fut notamment le cas en 2020 avec un rendement de 1,08% net servi en moyenne en 2020, avant les prélèvements sociaux. Autre possibilité, celle d’opter pour des unités de comptes. Ces dernières vont permettre à l’investisseur de se diriger vers des actifs mondiaux en actions, obligations, devises, matières premières, ou immobilier. Les rendements attendus sont alors plus importants.

Plan d’épargne retraite (PER)

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) prend enfin son envol si l’on en croit les données du ministère de l’Économie. Près de 3,8 millions de Français étaient détenteurs d’un PER à la fin juin 2021, représentant un en-cours total de 44,8 milliards d’euros d’épargne. Le PER introduit par la Loi Pacte a vocation à remplacer les produits existants en la matière. Il peut être souscrit auprès de sa banque, de son assureur ou de sa mutuelle. Grâce au PER, les investisseurs peuvent choisir leur mode de sortie, soit en rente viagère soit en capital, soit les deux. Précisons, également, que les versements volontaires sont désormais déductibles des revenus imposables. Autre point fort, le PER prévoit la possibilité de récupérer ses capitaux de manière anticipée dans le cadre d’un projet d’acquisition de sa résidence principale, ou d’accident de la vie (décès du conjoint, invalidité, situation de surendettement, chômage...). Seuls les prélèvements sur les gains seront dus.