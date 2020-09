Impôts: comment sont imposés vos revenus d'épargne

Certains placements financiers sont exonérés d'impôt ou bénéficient d'une fiscalité allégée. crédit photo : Roman Samborskyi/Shutterstock / Roman Samborskyi

La plupart des revenus générés par votre épargne sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Celui-ci englobe l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Toutefois, vous pouvez opter pour l'application du barème progressif de l'impôt si vous y avez intérêt. Par ailleurs, certains placements financiers sont exonérés d'impôt ou bénéficient d'une fiscalité allégée.

Depuis le 1er janvier 2018, la quasi-totalité des revenus générés par les placements financiers (intérêts, dividendes...) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou «flat tax») de 30%. Ce prélèvement englobe l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Le PFU est en principe prélevé à la source par les établissements bancaires détenteurs de vos placements, au moment de l'encaissement de vos revenus. Par exception, toutefois, si le revenu fiscal de référence (RFR) de votre foyer fiscal est inférieur à 25 000 € (personne seule) ou à 50 000 € (couple), vous pouvez demander à être dispensé de payer la fraction du PFU représentative de l'impôt sur vos intérêts au moment de leur encaissement. Si votre RFR est inférieur à 50 000 € (célibataire) ou 75 000 € (couple), vous pouvez aussi être dispensé de son paiement sur vos dividendes. Dans ce cas, vous payez uniquement les 17,2 % de prélèvements sociaux à la source, et vous payez les 12,8 % d'impôt l'année suivante.

L'année suivant celle de l'encaissement de vos revenus, vous pouvez renoncer à l'imposition forfaitaire de 12,8 % et opter pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option vous permet d'être imposé sur une assiette plus faible car vous pouvez alors déduire vos frais financiers ainsi qu'un abattement de 40 % sur vos dividendes, alors que l'impôt forfaitaire de 12,8 % s'applique sur vos revenus bruts.

Pour exercer cette option, il suffit de cocher la case 2OP présente dans votre déclaration de revenus. Prenez garde, il s'agit d'une option globale s'appliquant à tous les revenus de placements perçus par les membres de votre foyer fiscal. Le cas échéant, l'option s'applique aussi aux plus-values de cession de titres que vous avez encaissées l'année précédente. Vous ne pouvez pas opter pour le barème de l'impôt uniquement pour certains revenus ou certaines plus-values, et soumettre les autres à l'impôt forfaitaire de 12,8 %.

Les gains générés par votre épargne placée en assurance-vie sont imposables uniquement lorsque vous les récupérez. Selon l'ancienneté de votre contrat, la date de vos versements et le montant des sommes investies, ils sont taxés forfaitairement à 7,5 %, 12,8 %, 15 % ou 35 %, ou soumis au barème progressif de l'impôt. Les gains attachés à certains vieux contrats sont toutefois exonérés d'impôt. Si votre contrat a au moins 8 ans, les gains récupérés chaque année sont aussi exonérés d'impôt à hauteur de 4 600 € (célibataire) ou de 9 200 € (couple). Par ailleurs, vous supportez 17,2 % de prélèvements sociaux, y compris sur vos gains exonérés d'impôt.

Les gains générés par votre plan d'épargne en actions (PEA) sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux tant qu'ils sont réinvestis dans le plan (des limites d'exonération sont prévues pour les dividendes et plus-values issues de certains titres non cotés). En cas de retrait dans les 5 années suivant l'ouverture du plan, le gain réalisé est imposé à 12,8 %, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Par exception, vous échappez à l'impôt (pas aux prélèvements sociaux) si les fonds récupérés sont affectés, dans les 3 mois, à la création d'une entreprise dont vous ou un proche assurez la direction. Vous êtes également exonéré d'impôt en cas de retrait après 5 ans ou de dénouement du plan en rente viagère.