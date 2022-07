Livret A : une épargne disponible et exonérée d’impôts

A savoir

Il est possible de cumuler Livret A et Livret Bleu du Crédit Mutuel si les deux ont été ouverts avant 1979. En cas de transfert d’un des deux livrets dans un nouvel établissement, ce cumul n’est plus possible. Dans tous les cas, vous pouvez posséder un Livret A et un Livret de Développement Durable et Solidaire ( LDDS ).