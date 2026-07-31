Livret A : une épargne disponible et exonérée d’impôts

Dernière mise à jour le : 31/07/2026

Le Livret A est un produit d’épargne. Son ouverture et sa fermeture sont facile. L’épargne placée est totalement disponible. La rémunération est fixée par l’État. Les intérêts produits échappent à l’Impôt sur Revenu (IR) et aux prélèvements sociaux. ( crédit photo : prasit2512/Shutterstock / prasit2512 )

Le Livret A est un produit d'épargne très apprécié des Français. Il date de 1818. Son ouverture et sa fermeture sont faciles. L'épargne placée est totalement disponible. Les intérêts produits répondent à un taux fixé par l'État. Ils échappent à l'Impôt sur Revenu (IR) et aux prélèvements sociaux.

Sommaire:

Comment sont affectées les sommes déposées sur un Livret A par les épargnants

Plafond et rémunération du Livret A

Ouverture et détention d'un Livret A

Versements et retraits sur un Livret A

Clôture du Livret A

Comment sont affectées les sommes déposées sur un Livret A par les épargnants

Les sommes placées dans un Livret A sont gérées principalement par la Caisse des Dépôts. En priorité, elles sont affectées au financement des logements sociaux et du renouvellement urbain. La construction d'infrastructures de transport, d'hôpitaux ou d'universités peut également être financée par l'épargne du Livret A. De plus, une partie de l'argent récoltée par l'État est placée sur les marchés boursiers.

Plafond et rémunération du Livret A

Depuis août 2015, vous pouvez placer 22.950 euros au maximum sur votre Livret A. Avec les intérêts produits, ce montant peut être dépassé. Depuis le 1er août 2026, le taux d'intérêt annuel du livret A a été ramené à 1,7%. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital. Il s'agit d'un placement garanti et donc sans risque de perte.

Le taux du Livret A est révisé tous les six mois par le gouverneur de la Banque de France. Depuis le 1er février 2020, le taux du Livret A est doté d'un taux plancher de 0,5%. En raison du contexte inflationniste, il a connu des hausses en août 2022 (à 2%) puis en février 2023 (à 3%). Le gouverneur de la Banque de France avait décidé du maintien de ce taux au moins jusqu'en janvier 2025. Depuis août 2025, le taux est passé à 1,7 % . Vous pouvez consulter l'historique du plafond et des taux du livret A sur ce guide .

À savoir: Les intérêts accumulés sur votre Livret A sont exonérés d'Impôt sur le Revenu (IR) et de prélèvements sociaux, même à la clôture du Livret.

Ouverture et détention d'un Livret A

Toute personne, majeure ou mineure (avec l'autorisation de ses représentants légaux), peut être titulaire d'un Livret A. Cependant, seul un compte par personne est autorisé. Vous pouvez ouvrir un Livret A dans n'importe quelle banque, sans frais d'ouverture. En général, les établissements demandent un versement initial de 10 euros. Pour ouvrir votre Livret A, vous devez signer un contrat avec l'établissement bancaire. Celui-ci précise les opérations autorisées et ses modalités de fonctionnement (versements et retraits). Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) peuvent être cumulés.

À savoir Il est possible de cumuler Livret A et Livret Bleu du Crédit Mutuel, si les deux ont été ouverts avant 1979. En cas de transfert d'un des deux livrets dans un nouvel établissement, ce cumul n'est plus possible.

Versements et retraits sur un Livret A

Les opérations de versement et de retrait réalisées sur un Livret A sont gratuites. Elles peuvent être effectuées à tout moment. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour conséquence de rendre le compte débiteur.

Les dates de valeur prises en compte pour le calcul des intérêts varient en fonction de la date de l'opération selon les modalités suivantes:

Opération Jusqu'au 15 du mois courant À partir du 16 du mois courant Dépôt 16 du même mois 1er jour du mois suivant Retrait Dernier jour du mois précédent 15 du mois

À savoir Compte tenu du calcul des intérêts par quinzaine, il est préférable d'effectuer les versements le 15 ou le 30 du mois et les retraits le 1er ou le 16 du mois.

Clôture du Livret A

Pour clôturer un Livret A, vous pouvez adresser une lettre, simple ou recommandée, à votre établissement bancaire ou bien vous déplacer au guichet. Vous précisez les références de votre Livret A et la manière dont vous souhaitez affecter les sommes placées. Dans le cas d'une banque sur Internet, cette opération peut être réalisée en ligne.

À savoir En cas de clôture d'un Livret A, les intérêts accumulés depuis le début de l'année vous sont crédités au jour de clôture.

Toute personne peut ouvrir un Livret A. Votre épargne placée sur un Livret A rapporte généralement peu et le montant des versements est plafonné. Toutefois, il s'agit d'un placement sans risque et exonéré d'impôts. Par ailleurs, votre épargne est disponible à chaque instant.