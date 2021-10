Épargne salariale: pensez à demander une avance en cas de besoin

Pourquoi est-il préférable de verser son intéressement et sa participation sur son plan d’épargne salariale?

L’intéressement et la participation versés par les entreprises sont classés dans la catégorie “traitements et salaires” et, dans ce cadre, soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Sauf si vous les reversez directement sur votre PEE ou votre PERCO. Dans ce cas, et en contrepartie d’un blocage plus ou moins long, ces sommes sont totalement exonérées d’IR. En outre, les revenus et gains générés par cette épargne au sein d’un plan d’épargne salariale bénéficient d’une fiscalité très avantageuse. Pour le PEE comme pour le PERCO (en cas de sortie en capital), seuls les prélèvements sociaux sont dus. Enfin, il est également préférable de verser votre intéressement et votre participation dans un plan d’épargne salariale si l’accord signé avec votre entreprise prévoit un abondement de sa part, c’est-à-dire un versement complémentaire. Ce mécanisme permet d’obtenir plus, tout en étant moins fiscalisé.